Una reyerta en plena calle de Icod de los Vinos se salda con un herido
El afectado presenta traumatismo en la cara y en un costado y fue trasladado a un centro hospitalario
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado durante una reyerta en una vía pública de Icod de Los Vinos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 19.00 horas de este sábado en el Camino La Patita del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC)-
Al llegar a la zona, los profesionalse sanitarios comprobaron que el afectado presentaba traumatismo facial y costal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet actualiza los avisos en Canarias: llega calima y el calor se mantendrá hasta el jueves
- Santa Cruz de Tenerife retira los adoquines de la avenida Islas Canarias
- Derrota del Tenerife ante Las Palmas en fase de pruebas
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- Un niño de dos años, hospitalizado tras caer de un tercer piso en Tenerife
- Ni Eva González ni Helen Lindes: esta es la única Miss que inspiró una de las canciones más famosas de la historia en España
- Imprudencia en plena ola de calor en Canarias: pillado mientras talaba eucaliptos con una motosierra
- Detalle de Felipe Miñambres con los abonados del CD Tenerife