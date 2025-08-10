Un nuevo accidente en el túnel de Güímar provoca larguísimas colas en la autopista TF-1
Por el momento se desconoce si hay heridos y las causas están en investigación
Santa Cruz de Tenerife
Un nuevo siniestro se ha registrado este domingo en el túnel de Güímar (TF-1), pocos días después del accidente del 27 de julio.
Se cree que son tres los vehículos que se han visto implicados en la colisión. Por el momento se desconoce si hay heridos y las causas están en investigación.
Retenciones
El incidente está provocando grandes retenciones en la autopista del Sur. Tráfico recomienda extremar la precaución, mantener la distancia de seguridad y atender tanto a la señalización variable como a las indicaciones de los equipos de emergencia.
