Un niño de 6 años resulta herido tras un accidente de patinete en Arona
Hasta el lugar acudieron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que practicaron la primera atención sanitaria al menor en la vía pública
Un niño de seis años resultó herido de carácter moderado este domingo tras caer de un patinete en la calle Lanzarote, en el municipio tinerfeño de Arona.
La incidencia fue comunicada al CECOES 1-1-2 poco antes de las 17.00 horas.
Traumatismo
Hasta el lugar acudieron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que practicaron la primera atención sanitaria al menor en la vía pública. Posteriormente, fue evacuado en ambulancia al Hospital del Sur con un traumatismo en una extremidad inferior.
La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
