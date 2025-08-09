Rescatado en helicóptero del GES un senderista tras sufrir una caída en Valle Gran Rey (La Gomera)
El suceso se produjo sobre las 12:41 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente
Un hombre, de 57 años y de origen alemán, ha tenido que ser rescatado este sábado en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en la ruta de la Cascada de Arure, en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 12:41 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Rescate
Una vez en el lugar, Bomberos de Valle Gran Rey y rescatadores del GES localizaron al afectado y procedieron a su rescate y traslado hasta la helisuperficie de San Sebastián de La Gomera.
Allí, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, desplazado en una ambulancia de soporte vital básico, lo asistió y trasladó al Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe. El afectado presentó un traumatismo craneal de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.
Por su parte, la Guardia Civil se encargó de realizar el atestado.
