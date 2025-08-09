Un niño de dos años, hospitalizado tras caer de un tercer piso en Tenerife

Un niño de dos años cayó desde un tercer piso en Tenerife a última hora de este viernes, según ha indicado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las diez y media de la noche se recibió una llamada en el Cecoes en la que se alertaba de que un menor se había precipitado desde un tercer piso a la vía pública y precisaba asistencia sanitaria.

Los hechos se registraron en la calle San Sebastián de La Gomera, en el municipio de Arona. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico.

El personal del SUC prestó una primera asistencia al afectado en el lugar de los hechos y comprobó que el niño presentaba policontusiones de carácter moderado.

Tras estabilizarlo, procedió a su evacuación en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc)

También intervinieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron con los recursos desplazados.