Imprudencia en plena ola de calor en Canarias: pillado mientras talaba eucaliptos con una motosierra

Agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria han intervenido este miércoles, 7 de agosto, una motosierra que estaba utilizando una persona para talar eucaliptos en el monte de Gran Canaria, estando esta isla en plena alerta por riesgo de incendios forestales (IF).

La interceptación de esta persona se produjo en el marco de la prevención de incendios forestales y después de recibir un aviso desde el 112 de Canarias sobre la tala de una masa de eucaliptos mediante el uso de maquinaria en una zona de monte de la isla de Gran Canaria, en plena situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales declarada por los planes de emergencia INFOCA e INFOGRAN, según ha informado la Policía Canaria en nota de prensa.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar donde constataron la existencia de una amplia superficie de eucaliptos talada y sorprendieron a una persona que estaba realizando labores de corta con una motosierra, que había ocultado en el interior de su vehículo.

Durante la intervención, los efectivos comprobaron que esta persona no contaba con el preceptivo título habilitante para el aprovechamiento forestal e incumplía, además, las medidas preventivas vigentes durante la declaración de alerta, entre ellas, la prohibición expresa del uso de maquinaria que pueda generar chispas o deflagraciones y el tránsito o permanencia dentro del monte.

Normativa

En el periodo de alerta por riesgo de incendio, tal como establece la normativa vigente, se prohíbe el uso de máquinas como motosierras, radiales, amoladoras o desbrozadoras con cabezal de cuchilla. También está prohibido el acceso y tránsito por montes y terrenos forestales, incluidas pistas y senderos, salvo para la actividad de pastoreo autorizado y los terrenos colindantes a 1 km de suelo urbano.

Por esta situación, esta persona ha sido propuesta para sanción por infracción de las medidas preventivas en situación de alerta y la realización de aprovechamientos forestales sin la correspondiente declaración responsable ante el Cabildo de Gran Canaria.

La Policía Autonómica recuerda que el uso negligente de maquinaria en zonas forestales durante episodios de calor extremo "pone en grave riesgo" la seguridad de las personas, los bienes y el patrimonio natural de las islas.

En este sentido, consideran que la colaboración ciudadana y el cumplimiento estricto de las normas durante estos episodios "es fundamental" para evitar catástrofes como las vividas en años anteriores.

La Policía Autonómica mantiene activos los dispositivos de vigilancia en zonas sensibles para la detección temprana de actividades de riesgo, colaborando de forma coordinada con los agentes de Medio Ambiente y resto de servicios de emergencia, así como Protección Civil para garantizar la seguridad ambiental del archipiélago.