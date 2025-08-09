Un hombre grave tras sufrir un ahogamiento en la playa de Los Cristianos (Tenerife)

Un hombre se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en la playa de Los Cristianos, en Tenerife, según ha informado este sábado el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos sucedieron pasadas las cinco de la tarde, momento en el que el 112 recibió la alerta de que había un hombre en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento en la citada zona de baño.

Reanimación

Los socorristas de la playa asistieron al varón, de origen extranjero, en un primer momento con maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario que continuó con las maniobras en su estadio avanzado, consiguiendo revertir la situación.

Tras estabilizarlo, el hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

La Policía Nacional se encargó de instruir las diligencias.