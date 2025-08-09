Un hombre grave tras sufrir un ahogamiento en la playa de Los Cristianos (Tenerife)
Los hechos sucedieron pasadas las cinco de la tarde, momento en el que el 112 recibió la alerta de que había un hombre en parada cardiorrespiratoria
Un hombre se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en la playa de Los Cristianos, en Tenerife, según ha informado este sábado el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.
Los hechos sucedieron pasadas las cinco de la tarde, momento en el que el 112 recibió la alerta de que había un hombre en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento en la citada zona de baño.
Reanimación
Los socorristas de la playa asistieron al varón, de origen extranjero, en un primer momento con maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario que continuó con las maniobras en su estadio avanzado, consiguiendo revertir la situación.
Tras estabilizarlo, el hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
La Policía Nacional se encargó de instruir las diligencias.
- El extraño caso de Buenavista del Norte: cómo el cuarto municipio menos poblado de Tenerife acarrea la segunda deuda más alta
- El Mejor Queso de Canarias 2025 se elabora en el norte de Tenerife: esta es la lista de los 61 premiados este año
- El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- La IA apuesta a que la próxima erupción en Tenerife no será en el Teide (y más pronto de lo que piensas)
- Santa Cruz de Tenerife transformará en 2026 otra de sus calles: Puerto Escondido
- San Sebastián de La Gomera sigue adelante en el Grand Prix: se jugará el pase a la final contra este pueblo
- Un anciano vive al raso por fuera del Hospital del Sur tras recibir el alta