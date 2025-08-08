Un remolcador con 49 polizones a bordo llega a Lanzarote procedente de Senegal
La embarcación, con destino al puerto de Amberes (Bélgica), atracó en el Puerto de Los Mármoles (Arrecife) hacia las 18.00 horas
El buque remolcador Zwerver 3, que viaja con 49 polizones a bordo procedente de Senegal, ha atracado en el puerto de Los Mármoles (Arrecife) hacia las 18:00 hora insular de este viernes.
El buque, con bandera neerlandesa y destino al puerto de Amberes (Bélgica), partió desde Dakar (Senegal) hace diez días y remolca una estructura industrial de grandes dimensiones similar a una grúa.
Este viernes por la mañana se puso en contacto con el puerto de Arrecife solicitando atracar y manifestó que en esa estructura había encontrado embarcados a los 49 polizones.
Una fianza de un millón de euros
Fuentes de la Dirección insular de la Administración general del Estado en Lanzarote han informado a Efe de que las autoridades del puerto habían requerido al barco que depositara una fianza de un millón de euros, teniendo en cuenta que la legislación marítima establece que el armador debe encargarse de la manutención, hospedaje y los pasajes de vuelta de los polizones que viajan de forma clandestina.
Tras varias horas en las que el barco se ha mantenido en el límite de las doce millas náuticas, a la espera de que Capitanía Marítima le autorizara la entrada al puerto, finalmente el barco puso rumbo a Arrecife y se permitió la llegada de los polizones "por razones humanitarias", según esas mismas fuentes.
Arrecife pide abrir una investigación
En relación con lo sucedido, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), ha solicitado que se abra una investigación y se esclarezca el "permiso de atraque" a este barco, pues considera que esa decisión puede estar vinculada con la presencia de Pedro Sánchez en Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones.
Para el alcalde de Arrecife la "información difundida desde la Delegación del Gobierno en Canarias de que se trata de polizones puede ser para acallar la alarma social que existe en Lanzarote y otras islas ante el desembarco permanente de migrantes en puertos de Canarias, entre ellos Arrecife".
