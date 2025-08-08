El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
El pequeño, que estaba en parada cuando llegaron los sanitarios, es de una familia del Sur y pasaba unos días en la isla majorera
Un niño de 13 años murió en la madrugada del miércoles al jueves en la localidad de Morro Jable, en Fuerteventura, tras caerse de una patineta y entrar después en parada cardiorrespiratoria. El suceso ocurrió a eso de las tres de la mañana cuando conducía por la avenida del Saladar. El pequeño, de una familia del sur de Gran Canaria, estaba pasando las vacaciones en la isla majorera.
Según las fuentes consultadas, el pequeño se cayó de la patineta con la que circulaba, por lo que quedó inconsciente tras darse un fuerte golpe en la cabeza. Para cuando llegaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el niño se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los sanitarios intentaron salvarlo con varias maniobras de reanimación básicas sin obtener resultado alguno, por lo que el pequeño falleció. La víctima es natural del sur de Gran Canaria, aunque se encontraba estos días de vacaciones con familiares en el municipio de Pájara.
Investigación para aclarar lo sucedido
La Policía Local de esta localidad majorera asistió el caso, aunque finalmente la investigación para aclarar lo sucedido en la madrugada del miércoles al jueves la está llevando la comandancia de la Guardia Civil. La avenida del Saladar es donde se concentran buena parte de los hoteles y apartamentos de la zona.
Esta es la segunda muerte en Canarias en lo que va de año de una persona que circulaba en patineta. El caso anterior se produjo en el municipio de La Aldea, en Gran Canaria, el pasado mes de marzo. En aquella ocasión, un turismo colisionó contra un vehículo de movilidad personal (VMP), por lo que resultó herido de gravedad el hombre de 30 años que conducía este último; posteriormente falleció.
Varios accidentes
Además, en lo que va de año se han producido varios accidentes de personas que circulaban en patineta en las calles de las Islas. En Fuerteventura se produjo un incidente el pasado 18 de marzo también en la avenida del Saladar, en Morro Jable. En aquella ocasión un hombre de 50 años resultó herido tras ser atropellado.
La Dirección General de Tráfico (DGT) hizo este jueves en Madrid balance de las víctimas mortales en las carreteras españolas durante 2024. De los 488 fallecidos en accidentes de tráfico en todo el territorio -30 menos que el año anterior-, 13 fueron mientras circulaban en patineta. El resto, 79 eran ciclistas, 79 en turismos, 139 motoristas y 203 peatones.
La edad mínima para conducir una patineta eléctrica varía según la localidad. La DGT recomienda fijarla en los 16 años, aunque hay localidades que la reducen a 15 y otras no lo han regulado. En cualquier caso, las autoridades recuerdan que este tipo de vehículos no son juguetes y están sujetos a unas reglas de circulación -como la prohición de circular por aceras o de circular dos personas o más en un mismo VMP-.
