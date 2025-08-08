Investigan a un hombre por provocar el incendio forestal de El Tanque en plena alerta por riesgo extremo
El fuego arrasó más de 80 hectáreas en espacios naturales protegidos y obligó a evacuar medio centenar de viviendas
La Guardia Civil ha abierto una investigación a un hombre de 38 años y vecino de Arona como presunto responsable del incendio forestal que se originó el pasado 28 de julio en el municipio de El Tanque, en Tenerife. Los hechos ocurrieron mientras estaban activadas alertas por riesgo extremo de incendio forestal, decretadas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, lo que refuerza la gravedad de lo ocurrido.
Más de 80 hectáreas calcinadas en zonas protegidas
Según ha informado la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, el fuego se originó en una explotación agricoganadera, donde el investigado realizaba labores relacionadas con la apicultura. Las llamas arrasaron un total de 81,8 hectáreas de terreno, muchas de ellas situadas en espacios de alto valor ecológico como el Parque Rural de Teno y la Reserva Natural Especial del Chinyero.
Evacuaciones preventivas y medios de emergencia desplegados
La intensidad del incendio obligó a las autoridades a ordenar el desalojo preventivo de unas 50 viviendas cercanas a la zona afectada. Para contener el avance de las llamas fue necesario movilizar medios aéreos y terrestres, dada la dificultad del terreno y las condiciones meteorológicas adversas.
El fuego afectó a especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, lo que podría tener consecuencias ecológicas importantes en el ecosistema de la zona.
Posibles consecuencias penales
La actuación de la Guardia Civil, en concreto del equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha concluido con la investigación del apicultor por un delito de imprudencia grave, tipificado en el artículo 358 del Código Penal. Este ilícito conlleva penas de prisión de entre 1 año y 6 meses a 3 años, además de una multa de 9 a 18 meses.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Icod de los Vinos, que será el encargado de valorar la posible responsabilidad penal del investigado.
Incumplimiento de medidas en un periodo de máximo riesgo
En el momento del suceso, estaba activa una alerta alta por riesgo de incendio forestal, con prohibiciones específicas sobre actividades agrícolas y ganaderas, entre otras. Las autoridades recuerdan la importancia de cumplir con las restricciones en estos periodos, ya que una simple imprudencia puede desencadenar consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la seguridad de las personas.
- El peatonal de la avenida de Anaga tendrá un Brunelli's: el Grupo Loro Parque abrirá un restaurante en Santa Cruz de Tenerife
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- Expropiaciones en Santa Cruz de Tenerife por 331.600 euros para urbanizar Juan Marín
- El Mejor Queso de Canarias 2025 se elabora en el norte de Tenerife: esta es la lista de los 61 premiados este año
- Diecisiete diputados canarios no incluyen sus datos académicos en la web del Parlamento
- Costas autoriza la apertura de la zona de baño de Tabaiba
- El transporte a la demanda se implanta en trece municipios de Tenerife
- Nuevos semáforos para reducir el riesgo por atropello en Santa Cruz de Tenerife