Dos heridos tras producirse una colisión en La Gomera
Los afectados fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe
Dos personas han resultado heridas este viernes tras producirse la colisión entre dos vehículos en la carretera GM-1, en el municipio de Vallehermoso, en la isla de La Gomera, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 10:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que el incidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a tres personas, mientras dos de ellos precisaron de traslados a un centro sanitario. Los dos heridos presentaron traumatismos en el tórax de carácter moderado y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.
Por su parte, la Guardia Civil se encargó del atestado.
