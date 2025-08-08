Cae un punto de venta de drogas en Cuestapiedra: tres detenidos y más de 100 gramos de droga incautados

Agentes de la Policía Nacional han desactivado un punto de venta de drogas situado en el barrio de Cuestapiedra, en Santa Cruz de Tenerife, tras una operación que culminó con la detención de tres personas y la incautación de más de 100 gramos de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

La intervención se llevó a cabo después de varias semanas de investigación, durante las cuales se detectaron indicios de que desde dos viviendas de la zona se estaba distribuyendo crack y cocaína. Ante la gravedad de los hechos, se solicitó y obtuvo autorización judicial para realizar registros simultáneos en ambos inmuebles.

Crack, cocaína y dinero en efectivo intervenidos

Durante la operación policial se incautaron 68 gramos de crack, 82 gramos de cocaína y un total de 2.075 euros en efectivo, supuestamente procedentes de la venta de estas sustancias ilegales. Los tres arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La Policía considera que, con esta actuación, se ha logrado neutralizar un activo foco de distribución de estupefacientes en el barrio, lo que contribuye a mejorar la seguridad y tranquilidad de los vecinos de Cuestapiedra.

Un paso más en la lucha contra el narcotráfico

Esta operación forma parte del trabajo constante que realizan las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de drogas a pequeña escala, especialmente en entornos urbanos donde este tipo de actividades puede afectar a la convivencia vecinal y aumentar otros tipos de delitos.

La Policía Nacional mantiene activos diversos dispositivos de vigilancia e investigación en todo el territorio para detectar y desmantelar puntos de venta como el intervenido en Santa Cruz.

Colabora con la Policía si detectas actividad sospechosa

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Si tienes conocimiento, indicios o sospechas de este tipo de delitos, puedes comunicarlos de forma anónima a través del correo electrónico habilitado por la Policía Nacional: antidroga@policia.es.