'Pillado' en el aeropuerto de Los Rodeos cuando intentaba salir de la Isla con 89 móviles y más de 21.000 euros

La Guardia Civil perteneciente a la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto de Tenerife Norte- Ciudad de La Laguna, ha detenido a una persona, varón de 53 años y vecino de Arona, que se disponía a abandonar la isla, acusado de un delito de robo continuado.

Los hechos ocurrieron cuando, en el control de equipaje facturado, se comprueba que en una maleta parece haber numerosos dispositivos electrónicos, motivo por el cual se localiza al dueño del equipaje, para en su presencia, abrir el mismo.

En el interior se localiza 89 dispositivos electrónicos (88 Smartphone de alta gama y una Tablet), sin poder justificar su procedencia. En el registro del equipaje, se localiza un paquete oculto en doble fondo de una de las maletas que tenía 11.000 euros y 1.045 libras esterlinas en efectivo, además esta persona portaba en su riñonera más de 9.000 euros en efectivo. El acusado se disponía a abandonar la isla con destino a la península.

Cuando los agentes investigan para esclarecer los hechos, comprueban que muchos de los Smartphone, aparecen en base de datos como sustraídos, por lo que se procede a la aprehensión de todos los terminales, así como el dinero en efectivo el cual asciende a 21.246 euros y la detención del acusado.

El detenido junto a las diligencias instruidas han pasado a disposición de Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna.