Un detenido y precintado un nuevo club cannábico en Tenerife

Integrantes de la Policía Nacional, en un servicio conjunto con la Policía Local de Adeje, detuvieron a un hombre, de nacionalidad británica, y cerraron un nuevo club cannábico en el sur de Tenerife.

La intervención se desarrolló en un local situado en la zona turística de Costa Adeje durante la tarde del pasado lunes, según explicaron las fuentes consultadas.

Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría del Sur de Tenerife, con el apoyo de agentes municipales y de su grupo canino, se desplazaron hasta un establecimiento ubicado en la Avenida de España, en la zona de Torviscas.

Y accedieron hasta un local ubicado en el centro comercial Terranova, en las proximidades de Puerto Colón y la playa de La Pinta.

La actuación de los funcionarios del cuerpo de seguridad se llevó a cabo después de que verificaran un inusual trasiego de turistas por el inmueble, que no se corresponde con el legal funcionamiento de un club de este tipo, en el que sólo pueden consumir marihuana socios reales del recinto.

En el interior, los agentes intervinieron, al menos, una treintena de gramos de marihuana y llevaron a cabo el arresto del hombre que en esos momentos estaba al frente del recinto.

Además, los policías nacionales y locales comprobaron que en el local existía una serie de infracciones administrativas que aconsejaban su cierre temporal.

Éste servicio supone un nuevo golpe de la Policía Nacional al funcionamiento irregular de clubes cannábicos en la zona turística del sur de Tenerife comprendida entre La Caleta (Adeje) y Los Cristianos (Arona).

Cabe recordar que entre octubre del año pasado y enero del 2025, en Costa Adeje, Playa de las Américas y Los Cristianos se precintaron un total de 112 clubes cannábicos, ya que, bajo la citada apariencia, presuntamente eran puntos de distribución de drogas.

Esas actuaciones tuvieron unas repercusiones a nivel político, empresarial y policial considerables en los meses siguientes.

El empresario libanés Mohamed Derbah, propietario de varios de estos clubes y exresponsable de seguridad del mafioso británico John Palmer (asesinado en el 2015), empezó a mover a sus presuntos contactos dentro de la Policía Nacional y la política para tratar de frenar el trabajo de los investigadores.

Derbah fue detenido a finales de abril en el marco de una operación en la que fue acusado de cohecho (soborno a funcionarios policiales), tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Lo interceptó la Guardia Civil en un control, cuando llevaba en su coche pasaportes de otros países africanos y dinero en efectivo. El día antes había escapado de la redada efectuada por la Policía Nacional en Costa Adeje.

En ese despliegue fueron arrestados su abogado, los inspectores jefes Francisco Moar y David Izquierdo, así como un subinspector de la Policía Judicial de la Comisaría del Sur.

Más tarde se supo que Derbah también se había reunido con el expresidente del Parlamento de Canarias Gustavo Matos para que supuestamente tratara de influir y parar los cierres de sus clubes cannábicos.