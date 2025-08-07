Detenido un menor por intentar agredir sexualmente a una turista en un hotel de Arona

Un adolescente de 16 años ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual frustrada contra una turista de 22 años en un hotel del municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando el menor se introdujo tras la joven en su habitación e intentó atacarla. La rápida intervención de la víctima y el análisis de las cámaras de seguridad fueron decisivos para la detención del sospechoso.

La víctima logró evitar el ataque pidiendo ayuda

El intento de agresión se produjo a plena luz del día, en una planta del hotel donde se encontraban otros huéspedes. La joven accedía a su habitación cuando fue abordada por el presunto agresor, que se coló tras ella con la intención de cerrarla desde dentro. Sin embargo, la víctima opuso resistencia, gritó y evitó que se cerrara la puerta, lo que llevó al menor a huir del lugar sin consumar la agresión.

Localizado en la piscina de un hotel cercano

Gracias a las cámaras de videovigilancia, los agentes pudieron seguir los movimientos del menor tras su huida. Fue localizado poco después en la piscina de un hotel cercano, donde se alojaba con su familia como parte de sus vacaciones.

Tras ser identificado y detenido, se aplicaron los protocolos correspondientes por tratarse de un menor de edad. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ordenó su ingreso en un centro especializado para menores infractores. Permanecerá bajo custodia, sin posibilidad de abandonar la isla, mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

Compromiso contra la violencia sexual

Desde la Policía Nacional se ha destacado la celeridad de la actuación, que permitió evitar posibles nuevos ataques. Asimismo, se ha reiterado el compromiso del cuerpo con la lucha contra las agresiones sexuales y la violencia de género, haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho de este tipo.