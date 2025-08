Intensa vida en el folclore

Un niño de siete años veía la televisión cuando una tremenda detonación estremeció su casa en La Laguna. Minutos después, bomberos, ambulancias y policías llenaron la calle Yayita Ríos, paralela a la suya. Y una vecina que reside en esa misma vía andaba por el Camino Largo cuando escuchó una fuerte explosión a lo lejos. Nunca pensó que los hechos habían ocurrido a pocos metros de su domicilio, en el barrio de San Lázaro. Ni que un vecino, Rodolfo L., hubiera preparado un «tinglado» de tal magnitud como para acabar con la vida de otra persona. Casi todos los residentes en la zona recuerdan qué hacían aquella aciaga mañana de sábado.

El pasado martes, 29 de julio, el músico Cristóbal García hubiera cumplido 55 años. Pero, en realidad, no llegó a los 30, después que un terrible suceso, con el que nada tenía que ver, segara su vida. Eso sí, le dio tiempo a poner a salvo a su mujer, que entonces estaba embarazada de su hijo.

El joven folclorista fue una víctima colateral de la decisión de un vecino que prefirió quitarse la vida y destruir la que había sido su vivienda antes de tener que abandonarla por una decisión judicial y que en la misma permaneciera su exmujer y sus hijos. Así lo expresaron los ciudadanos de la zona que fueron consultados por los periodistas en febrero del año 2000. En aquella época se hablaba de que tenía «problemas familiares». Y el autor de los hechos había reconocido a otros residentes en San Lázaro que, antes de entregar su hogar, lo destruiría.

Faltaban tres años y medio para que se aprobara la Ley de protección a las víctimas de violencia machista y casi cuatro para que entrara en vigor la Ley Orgánica de Violencia de Género.

Rodolfo L.G, decidió colgarse en el sótano de la edificación. Pero antes dejó abierta la espita de una o varias bombonas de butano en el salón, en la planta baja de la casa.

En la mujer, los padres y los hermanos de Cristóbal hubo un antes y después de aquel 19 de febrero del año 2000.

Eran las nueve de la mañana. Algunos vecinos de la calle Yayita Ríos salieron de sus domicilios al escuchar una primera explosión fuerte. Uno de ellos fue Cristóbal García. La detonación procedió de la casa que se encuentra justo enfrente de la suya. Detrás del músico estaba su pareja. El joven la convenció para que regresara a su hogar por seguridad.

Después hubo una segunda explosión, mucho más fuerte que la anterior. Y la onda expansiva cogió de lleno a Cristóbal. Quedó inconsciente en el suelo. Su pareja sufrió una crisis de ansiedad cuando fue consciente de lo que había ocurrido. El personal sanitario de las ambulancias confirmó que tenía varios traumatismos y un neumotórax de carácter grave.

Uno de los recursos sanitarios lo llevó al Hospital Universitario de Canarias (HUC), con ventilación mecánica y sin ninguna constante vital. Horas más tarde, sus familiares fueron informados de que era muy probable que ya no se recuperara. El personal médico determinó que estaba «clínicamente muerto».

Su hermana, Rosa García, recuerda a Cristóbal como una persona muy precoz y con una gran capacidad para interpretar música y dirigir colectivos. Explica que, con apenas 14 años, fundó el grupo folclórico Aires Laguneros, que una década después se transformó en la agrupación Arraigo.

Explica que el «mi sobrino, el hijo de Cristóbal y su esposa, nació cuatro meses después de morir mi hermano»; es decir, que «los salvó a los dos». Su hermano falleció dos días después de ingresar en dicho centro hospitalario.

Ante una tragedia de estas características, donde un joven murió de forma trágica y traumática, parece inevitable que aparezcan los sentimientos de rabia, rencor, impotencia. Rosa García admite que así fue durante un tiempo. Pero aclara que «ya eso hay que apartarlo, no puedes vivir con eso dentro, porque no conduce a nada y lo ocurrido no se puede arreglar». Ese proceso no fue sencillo ni rápido, reconoce, pero ha conseguido vencer ese malestar interior con el paso de los años.