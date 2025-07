Los narcos aprovechan la falta de medios de Vigilancia Aduanera: incendian un cargamento de cocaína y un velero en Canarias

A cincuenta millas de Canarias, navegaba un velero cargado de cocaína. El objetivo era —en un punto cercano del Atlántico— hacer el traspaso de la droga a una embarcación semirrígida que introdujese el estupefaciente en las costas españolas. Pero un operativo formado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria frustró los planes de los dos narcotripulantes, a los que descubrieron en alta mar la semana pasada. Los agentes lograron recuperar 25 kilogramos del cargamento; el resto, una cuantía que se desconoce, lo destruyeron los narcos prendiéndole fuego. Han sido detenidos.

Pese a que la intervención logró sacar de circulación a los dos tripulantes y parte de su cargamento, la falta de medios en el Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera en Canarias comienza a sentirse. Al saberse descubiertos por el patrullero Sacre, incendiaron los fardos e intentaron hundir el velero. Tuvieron el tiempo suficiente para hacer desaparecer gran parte de la droga antes del abordaje.

«Canarias es el objetivo principal de los narcos en la ruta Atlántica. Tenemos que contar con los mejores medios para poder hacerles frente en situaciones de riesgo. El patrullero Sacre es antiguo, tiene problemas de operatividad y problemas con elementos de seguridad, no es el mejor medio para atacarlos. Y a esto suma el riego que causa que el mar esté en la mala situación de ese día», dice uno de los agentes del Servicio Marítimo de la Agencia Tributaria en Canarias: «El Sacre solo tiene una embarcación auxiliar, no tan potente como la del Cóndor para llegar a los narcos, aunque el patrullero es cierto que es más rápido, pero esa velocidad de nada te sirve si tienes complicaciones para hacer los abordajes y no puedes trasladar a delincuentes detenidos porque no tienes celdas», añade el agente: «Realizar un abordaje así solo con el Sacre sería muy complejo, inviable, por eso tuvo que intervenir también el buque de operaciones especiales Petrel».

Pero el Cóndor, ese que reclaman los agentes y que se considera el patrullero insignia de Vigilancia Aduanera continúa en la Península, sometiéndose a una reparación integral por la falta de mantenimiento que soportaba en Las Palmas, donde tenía su base, y que lo llevó a la inutilización en solo tres años. «Con el Cóndor también se habría podido llegar tarde, pero patrulleros de ese nivel nos facilitan los abordajes y los operativos. Necesitamos ese tipo de medios para que las intervenciones no salgan a medias y no necesitar esperar a que llegue el Petrel a dar refuerzo», reclaman.

Y aunque los tripulantes pudieron hacer desaparecer gran parte de la cocaína que iba a entrar en España, las autoridades lograron completar el operativo en una actuación de riesgo para los agentes y para los narcos por el mal estado del mar . Uno de los ahora detenidos sufrió heridas graves y lo tuvo que evacuar Salvamento Marítimo.

Todo comenzó cuando la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria recibieron una información sobre la presencia del velero, tipo ‘sloop’ y de nombre ‘Lona’, en una ubicación cercana a Tenerife con una «importante cantidad» de cocaína a bordo.

Estaba preparado para realizar el traspaso de la droga a otro barco, una semirrígida que sería la encargada de introducirla en las costas. Los agentes salieron al abordaje. El estado del mar y el incendio intencionado con el fin de destruir la cocaína y el velero complicaron la actuación.

Traslado en helicóptero

Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera lograron acercarse y controlar las llamas para culminar el abordaje de la embarcación, así como recuperar parte de la mercancía antes de que se reactivara el fuego. Este, finalmente, terminó por destruir la mayor parte del cargamento de cocaína y la embarcación que lo transportaba.

Los dos tripulantes del velero, de nacionalidad francesa y holandesa, fueron detenidos. Uno de ellos resultó gravemente herido en el incendio y fue trasladado en helicóptero por Salvamento Marítimo.

Las dos embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera, junto con los detenidos y la droga recuperada, llegaron el viernes a Santa Cruz de Tenerife.