"Lo dejaron morir", lamenta la familia del preso que falleció en Juan Grande por una presunta negligencia médica

Tres días antes de su muerte, Moisés Santana empezó a notar una presión en el pecho durante su régimen de internamiento en el centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande). En ese momento no le dio importancia, ya que no tenía patologías ni enfermedades previas, y lo achacó a un episodio de ansiedad. Pero los dolores no hicieron más que aumentar, hasta que el nueve de noviembre de 2023 falleció por un infarto de miocardio no tratado en una celda de aislamiento. "Lo dejaron morir", lamenta desde entonces su familia.

Tras casi dos años de instrucción, la decisión del magistrado de procesar al doctor que lo atendió en prisión, identificado con las iniciales J. J. C. O., y abrir un procedimiento abreviado que acerca el caso a juicio ha supuesto un rayo de esperanza para sus allegados. "Esperamos que se haga justicia porque eso no se lo merece nadie, y menos de esa forma", asegura su viuda, Judith Gil, acompañada por el mayor de los tres hijos de la pareja, Derek Santana, de 16 años de edad.

En el escrito de acusación que han presentado a través de su abogado, Tommaso Garzia, piden cuatro años de cárcel para el único investigado por un presunto homicidio por imprudencia grave. Sostienen que pese a los síntomas que presentaba, como dolor en el pecho, desvanecimientos y síncopes, no se le practicaron las maniobras básicas en la enfermería y, al contrario, se le derivó a una celda de aislamiento por "alterar el funcionamiento del centro".

Un golpe duro

La pérdida ha sido, como reconoce su pareja, "un golpe duro, de buenas a primeras, porque no fue una muerte por una enfermedad en la que tienes un tiempo para ir asimilándolo". A la una de la tarde lo encontraron muerto, pero no les comunicaron la noticia a ellos hasta seis horas más tarde. "Yo preguntaba de qué había muerto, si mi marido siempre estaba sano, y solo me decían que fue un infarto", recuerda.

Casi desde el primer momento, y a pesar del informe preliminar de autopsia que daba muerte natural, sospecharon que había algo que no encajaba. Así que continuaron pidiendo las diligencias necesarias, hasta que un segundo informe pericial apuntó a una posible negligencia médica.

Su viuda asegura que "tenía un infarto, pero el médico le decía que eso no era nada, que era cosa de él"

En los últimos meses se han analizado las cámaras del módulo de aislamiento donde Moisés pasó sus últimas horas, su historial médico y otras imágenes sobre su estancia en el centro penitenciario. También se ha tomado declaración a los otros internos que vieron su empeoramiento y que le llevaron semiinconsciente a la enfermería para pedir una segunda valoración.

"Para mí, le quitaron la vida y lo dejaron morir solo", asegura Gil, sujetando una foto de su pareja en las manos. Ella misma ingresó en prisión después de la muerte de su pareja y seguía como médico en la enfermería el mismo doctor que atendió a su marido.

Cambio de centro

No era la primera prisión por la que pasaba el fallecido, ya que había cumplido una parte de su régimen de internamiento en Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria), pero creyó que en el centro del sur iba a estar en mejores condiciones. "Él estaba interno porque tuvo una discusión con un hombre en Schamann y ese varón se acercó con un cuchillo", afirma su viuda sobre el motivo de su condena.

Desde la última vez que se vieron, según pudo comprobar por las imágenes, sus síntomas fueron aumentando, no podía respirar, perdía las fuerzas y se desmayaba. Su familia sostiene que cuando fue a ver al médico la misma mañana de su fallecimiento, este "le decía que no, que eso no era nada, que era cosa de él".

Y así lo ha mantenido en su declaración en fase de instrucción, cuando aseguró que le hicieron un electrocardiograma unas tres horas antes de su fallecimiento y estaba todo bien, sin señales del infarto que acabó con su vida. Sin embargo, la acusación sostiene que esta prueba ya dio hallazgos de isquemia miocárdica.

El investigado sostuvo que todo estaba bien tres horas antes en el electrocardiograma que se le realizó

Su viuda también apunta al "impacto" que tuvieron que sufrir los internos que intentaron prestarle ayuda en las horas previas. "De ver a tu compañero bien y ya no tenerlo, y ver la impotencia de quererlo ayudar y no poder porque no te dejan", enfatizó.

Por estos hechos, su pareja, sus tres hijos, su madre y sus tres hermanas piden una indemnización de 990.963 euros. Esta cuantía tiene en cuenta que los hechos se produjeron en un centro tutelado por el estado al que se le presupone una "especial confianza" y la vulnerabilidad del interno por su situación de presidiario y sus consecuentes limitaciones para actuar y requerir ayuda.