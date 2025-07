Los dos sicarios contratados para asesinar a Josué, 'el Conejero', ingresan en prisión

Los dos sicarios colombianos detenidos por su implicación en el asesinato a tiros de Josué, 'el Conejero', han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Los dos individuos, contratados para ejecutar el crimen, están acusados de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. Ambos se han negado a declarar.

Fue el jueves por la tarde cuando uno de los sicarios, el considerado autor material del crimen, descerrajó cinco tiros en el abdomen a Josué D., conocido como 'el Conejero' y de 38 años, cuando paseaba por el barrio de San José de las Llongueras, en Telde, cerca de su lugar de residencia. Apuntó a matar. Vestido de negro y con el rostro cubierto con un casco de moto, mantuvo antes de apretar el gatillo una breve discusión con 'el Conejero' por causas que ahora se investigan. Luego, disparó el revólver y huyó a toda velocidad en la moto en la que había llegado.

El equipo de Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional de Telde le siguió la pista desde el inicio y reconstruyó sus pasos. La operación dio sus frutos el sábado a primera hora de la tarde, solo cuarenta y ocho horas después del asesinato, cuando un amplio dispositivo lo detuvo en Las Palmas de Gran Canaria. Iba junto a su cómplice, como avanzó LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, otro colombiano a sueldo, quien presuntamente le dio soporte. Este hombre también fue detenido y, desde este martes, está también en prisión.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones. Quién encargó el asesinato de 'el Conejero' es una de las incógnitas que está todavía sobre la mesa. Y los datos apuntan en una dirección: un clan de la droga asentado en Jinámar, rivales de 'el Conejero' y sobre todo de su tío, José Jesús C. A., alias 'el Negro', en prisión desde mayo para cumplir doce años de condena por intentar asesinar, también a tiros, a dos hombres en Jinámar en 2023. 'El Negro' actuó entonces con su hijo Kilian José C. H., primo de 'el Conejero' y también tras las rejas.

Pero el historial delictivo de 'el Negro' no termina aquí. Tiene otra causa pendiente: tráfico de drogas y nueve años de prisión piden para él. Lo detuvieron en 2013 por, presuntamente, traficar con cocaína y hachís desde Brasil y Colombia hasta Las Palmas. Lo hacía en contenedores de azúcar que descargaba en el Muelle de la Luz. Junto a él arrestaron a otras 21 personas. Lo consideran un gran capo de la droga asentado en Telde. Y su sobrino, 'el Conejero', cuentan en el mundo del lumpen, asumió el rol de lugarteniente (mano derecha) para acatar sus órdenes de prisión y asumir el negocio familiar. Por eso, el asesinato de 'el Conejero' tuvo desde el primer momento una hipótesis: un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de droga por los negocios de 'el Negro'.