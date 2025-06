Tres menores heridos al llevarse el viento planchas metálicas de la cubierta de un instituto en Tenerife

Un fuerte viento se llevó parte de la cubierta metálica de un instituto de enseñanza secundaria en el sur de Tenerife a mediodía de este miércoles. Tres alumnos resultaron heridos de carácter leve.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en el instituto Montaña de Guaza, ubicado en la localidad de Parque La Reina, en el municipio de Arona.

Hasta el lugar acudieron profesionales del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como personal sanitario de una ambulancia y agentes de la Policía Local de Arona.

El hecho ocurrió en torno a las 13:00 horas, según confirmaron fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Los daños materiales fueron ocasionados por un viento huracanado que se registró durante apenas un minuto en dicha zona de Arona a mediodía.

A algunos ciudadanos les llamó la atención que la incidencia tuviera lugar en un centro educativo de reciente construcción, pues se concluyó hace dos años.

La directora del centro informó de que tuvo lugar una "especie de tornado", que levantó varias placas de la cubierta del pabellón polideportivo del instituto.

Las mencionadas piezas cayeron hacia la cancha y casas colindantes al centro de secundaria, según explicaron las personas consultadas.

Las lesiones leves de dos de los alumnos se debieron a la caída de las mencionadas planchas, mientras que el tercer menor afectado fue golpeado por una papelera que salió volando. En las viviendas colindantes también se han registrado daños materiales por el incidente.

Los bomberos recomendaron no hacer uso, por ahora, del pabellón ni de la cancha contigua.

En las próximas horas está previsto que acuda al instituto el director facultativo de la obra y representantes de la empresa constructora para valorar los daños, pues el instituto todavía está en el periodo de garantía, según los datos que han trascendido.

Y en la mañana de este jueves irá al centro educativo un técnico de la Consejería de Educación.

Por ahora, las clases no se suspenderán, pero no se podrán utilizar las mencionadas zonas y los alumnos no pueden salir al recreo. Dicha situación genera preocupación en la directora y el resto del equipo directivo y profesores.