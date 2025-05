Herido grave un operario de Metrotenerife tras recibir una descarga eléctrica

Un operario de Metrotenerife permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria después de sufrir a media mañana de hoy, jueves, un accidente laboral cuando realizaba tareas de mantenimiento en la subestación de Guajara (La Laguna). El herido fue intervenido en las primeras horas de la tarde y su pronóstico es reservado. A raíz de esta incidencia las dos líneas del Tranvía quedaron fuera de servicio durante unos 50 minutos.

El arco eléctrico, una anomalía en forma de descarga que ocurre cuando la corriente salta a través de un espacio entre conductores, generando altas temperaturas y una luz intensa, que se dio en la subestación ubicada en las inmediaciones del Campus Universitario de la ULL, una de las siete que proporcionan energía a las unidades del tranvía, fue el causante de que a las once y media las rutas que unen el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con la Avenida de la Trinidad y los núcleos poblacionales de Tíncer y La Cuesta quedaran inoperativas. «Escuchamos una señal y el siguiente movimiento fue parecido al instante en el que desconectas una lavadora de una fuente de alimentación», compara una viajera.

La subestación de Guajara es la más importante de Metrotenerife y su correcto funcionamiento es vital para garantizar un buen servicio a los usuarios del tranvía. Y es que en el instante en el que saltó la alarma había unas veinte unidades sobre los raíles, la gran mayoría cubriendo las paradas de la Línea 1. «Dentro de las dificultades que hemos pasado durante la mañana, lo mejor ha sido que ninguna se quedó parada sobre una rotonda (algo que hubiera generado un caos en el tráfico) o en las agujas que posibilitan los cambios de vías», expuso Santiago Correa, director de comunicación de la empresa de transporte que gestiona el Cabildo de Tenerife.

Paralización del servicio del tranvía de Tenerife /

A pesar del gran número de viajeros que ocupaban los vagones a la hora en la que se produjo el percance eléctrico, la compañía movilizó a su personal de tierra para colaborar en la tarea de trasladar a éstos hasta la siguiente estación. No fue necesario tener que activar un servicio de guaguas –para llevarlos al punto al que querían llegar– porque la situación se empezó a normalizar antes de que se cumpliera la primera hora de suspensión del servicio. Eso sí, el rearme del sistema hasta lograr la normalidad se alargó durante más de 60 minutos, por lo que las frecuencias habituales no se recuperaron hasta después de las 14:00 horas: el hecho de tener tantas unidades en las dos líneas relantizó las operaciones.

La gran afluencia de personas en los andenes claves cuando se reanudó la actividad –Intercambiador, Weyler, La Candelaria, HUC, ULL o Avenida de la Trinidad– obligó a recuperar los horarios de paso establecidos en los picos en los que la gente sale del trabajo, culmina su visita a un complejo hospitalario o realiza un viaje de ida o vuelta a la zona universitaria. «Hemos tenido una mañana muy ajetreada, pero en estos momentos la situación es de normalidad y enviamos los mejores deseos de recuperación a la persona que ha resultado herida», expresó Correa cuando el problema estaba encauzado.

Las dos líneas del Tranvía estuvieron fuera de servicio durante más de 50 minutos, el tiempo que permanecieron inmovilizadas una veintena de unidades sobre las vías

Sobra decir que ya se ha abierto una investigación para intentar aclarar las causas que provocaron el arco eléctrico en la subestación de Guajara. Y es que según las fuentes no oficiales consultadas en las primeras horas de la tarde de ayer, el varón que fue evacuado con heridas graves a La Candelaria, al parecer, estaba manipulando una celda blindada de alta tensión, un procedimiento que no forma parte de las labores más habituales en el día a día. A falta de lo que puedan aportar las averiguaciones de carácter interno, las opciones de que se abriera un compartimento que no estaba en descarga fue lo que presuntamente pudo dar origen al arco eléctrico.

Testimonios del parón

Olivia iba rumbo a la biblioteca de Guajara cuando el Tranvía se quedó parado a unos metros del Conservatorio. «En un primer momento sí que hubo cierto desconcierto; nadie sabía lo que estaba ocurriendo... El pensamiento generalizado es que un coche había invadido una rotonda con un semáforo en rojo y chocó contra un tranvía», explica justo antes de dar un punto a favor a los recursos de la empresa. «Nos explicaron que la incidencia iba para largo y que nos llevaban a un lugar seguro. A pesar de las prisas que manifestaron algunos viajeros [Óscar, por ejemplo, tenía miedo de perder el turno de visita con un médico del HUC para recibir información de un familiar que está ingresado], el trato que recibimos fue amable», subraya no sin advertir que unos compañeros de viaje optaron por no esperar en el andén a que regresara la normalidad y se marcharon a pie, en guagua o en taxi.