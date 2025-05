Los asesinatos, robos y agresiones sexuales se disparan en Canarias en el primer trimestre de 2025

Tres meses. Diez asesinatos consumados y quince intentos. Más de trescientas cincuenta reyertas con lesiones. Sesenta agresiones sexuales con penetración y casi quinientos robos con violencia e intimidación. Es el resumen de las cifras que arroja el balance de criminalidad del primer trimestre del año en Canarias, publicado este miércoles por el Ministerio del Interior, y que refleja que las infracciones graves se disparan en el Archipiélago, teniendo en cuenta el mismo periodo del año pasado.

Solo por hacer una primera comparativa: entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024, las Islas registraron dos homicidios o asesinatos; este año esa cifra sube hasta la decena, un 400% más. Pero, pese a esto, la criminalidad total —atendiendo a las denuncias presentadas por las víctimas— disminuye un 3,8%, en gran parte, por la caída de las estafas cometidas en internet.

Los ilícitos penales al alza son las lesiones y riñas tumultuarias, que pasan de 312 a 356 (14,1%); las agresiones sexuales con penetración (de 54 a 60, 11,1%); robos con violencia e intimidación (460 frente a 495, 7,6%) y el tráfico de drogas (de 173 a 210, 21,4%).

Pero si hay una tipología que se lleva la palma en cuanto al aumento son los homicidios y asesinatos. Diez personas han perdido la vida a manos de otras en los tres primeros meses, y a otras quince han intentado matarlas. Los asesinatos en grado de tentativa han pasado en solo doce meses de ocho a quince, un 87,5% más, y los consumados, de dos a diez, un 400%.

De estos diez, cuatro tuvieron lugar en la provincia de Las Palmas —tres en Gran Canaria y uno en Lanzarote— y seis en Santa Cruz de Tenerife —uno en La Gomera, tres en El Hierro, uno en La Palma y otro en Tenerife—, especifica Interior. En Gran Canaria, un hombre mató a su vecina en su casa de La Aldea de San Nicolás en un presunto robo que se torció. La víctima fue asesinada a puñaladas.

Igual que otra mujer en La Feria (Las Palmas de Gran Canaria), acuchillada por una vecina tras una discusión por un supuesto asunto de drogas en un local de ocio nocturno del centro comercial del barrio. Y también en la capital, un hombre asfixió hasta la muerte a su novia en la habitación en la que vivían en Schamann. Este fue el primer crimen machista en dos años en el Archipiélago y el primero en cinco años en Gran Canaria. Son solo los crímenes contabilizados en esos tres primeros meses en la Isla.

Los datos que sorprende son los de Tenerife. El Ministerio del Interior —aunque especifica que las cifras no están consolidadas— cuenta tan solo un homicidio en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Este fue el crimen de un inmigrante subsahariano al que otro apuñaló tras una discusión para saber cuál de los dos se quedaría en la casa en la que residían como okupas.

Pero lo cierto es que la Isla registró, al menos, dos homicidios más en ese periodo y, por ahora, el balance del Gobierno estatal no los contempla. Uno fue el homicidio de un joven grancanario de 30 años en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. La víctima falleció tras recibir un puñetazo en el rostro, caer al suelo y golpearse la cabeza. El otro tuvo lugar Puerto de la Cruz, también durante los carnavales y siguiendo el mismo ‘modus operandi’: un vecino de 59 años recibió un golpe en la cabeza que lo derribó e impactó contra la calzada. Falleció tras dos días en el hospital. Por ambos casos hay detenidos acusados de presuntos delitos de homicidio.

Secuestro en El Salobre

Otro dato asombra en el análisis del balance. La casilla de los secuestros se queda a cero en el documento divulgado por el ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska, pese a que a mediados de marzo una mujer y su hijo fueron secuestrados en El Salobre (San Bartolomé de Tirajana), en un presunto ajuste de cuentas por el narcotráfico. Los liberaron dos días más tarde. Por este delito hay cinco personas detenidas: los dos autores materiales, que cayeron en Málaga, y tres compinches, arrestados en Gran Canaria. La única explicación posible para que Interior no lo refleje es la ausencia de una denuncia.

Otro de los delitos que sube son los robos con violencia e intimidación, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, motivado también porque son las ciudades con más población. Pero aquí los sindicatos policiales advierten: «Pese al aumento, los datos no reflejan la realidad por completo. Hay muchos robos que no se denuncian y que no salen en esa estadística». Lo mismo ocurre con las agresiones sexuales con penetración, que suben más de un 11%.

En la parte positiva de la tabla se encuentran los delitos que disminuyen en el Archipiélago: robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-11,1%), hurtos (-5%), sustracción de vehículos (-14,5%) y las estafas informáticas (-13,5%). Estos descensos hacen que la criminalidad total —con las denuncias interpuestas— baje un 3,8%.

En el resto del país, la criminalidad decrece un 2,8%. «La tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,6 delitos por mil habitantes, la más baja de la serie histórica y una de las más bajas del mundo», explican desde Interior, sacando pecho de las cifras estatales: «La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 9,5 delitos por mil habitantes».