La última salvajada en maltrato animal en Tenerife: decapitan a un perro y colocan su cabeza en la puerta de sus propietarios

Una salvajada como pocas veces se ha visto antes en Tenerife en cuestiones de maltrato animal. Una familia de Tegueste se llevó una sorpresa muy desagradable al llegar a su casa y encontrar en la puerta la cabeza de su mascota.

Algún desaprensivo decapitó al animal, un perro llamado Boli, y decidió dejar la cabeza en el escalón de acceso a la vivienda de sus dueños. "De las peores imágenes que me han llegado nunca", resumió el coordinador de PACMA en Tenerife, Cristo Gil, quien compartió este hecho deleznable a través de sus redes sociales.

"Imagínate llegar a casa y verte la cabeza de tu perro en la puerta y no encontrar el cuerpo… me he quedado paralizado al ver las imágenes tan escalofriantes", resume Gil, quien indica que los hechos ocurrieron en la carretera general de Punta del Hidalgo.

Denuncia

La familia propietaria del animal, que aún no se ha recuperado del impacto del hallazgo y del dolor de perder a su pequeño Boli, tiene sospechas respecto al autor de este hecho y ha presentado denuncia a la "persona presuntamente responsable". "No sé cómo calificarla, la verdad", dice Cristo Gil respecto a quien haya sido capaz de este maltrato.

El animalista, conocido por su lucha en contra del maltrato animal, está acostumbrado a recibir casos de todo tipo de personas que no tienen un mínimo de aprecio por sus mascotas y otros animales. Abandonos, cuidados deficientes y violencia son frecuentes en sus denuncias pero este caso le ha helado la sangre incluso a él.

"Les soy sincero, no sé ni lo que decir ya de las barbaridades que se la hacen a los animales en estas islas", insiste Gil antes de pedir que "el caso de Boli se haga viral a nivel nacional para que se paguen las consecuencias".