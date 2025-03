Nuevo timo amoroso: una falsa sargento americana defrauda 300.000 euros a un septuagenario en Canarias

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas e investiga a otras tres por un nuevo caso de la denominada 'estafa del amor', en el que una falsa sargento de la armada americana defraudó más de 300.000 euros a un septuagenario.

El hombre, de 70 años, transfirió 318.573 euros a cuentas de un entramado criminal después de enamorarse a través de internet de una supuesta sargento americana que decía estar en misión en Bagdad, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

Hay cinco personas detenidas, una en Málaga, dos en A Coruña, una en Soria y otra en Madrid. Además, hay tres identificados en Sierra Leona, Kenia e Islas Seychelles.

La víctima, con residencia en Canarias, había recibido la promesa de la falsa sargento de ir a visitarle pronto y, bajo distintas excusas, ella le pidió que le remitiera dinero en varias ocasiones.

Uno de los casos más importantes

La investigación se inició en Málaga y, por el montante económico estafado, el caso se sitúa entre los más importantes de los últimos años en este tipo de timo.

La operación ha revelado la existencia de una compleja red de estafadores de carácter internacional, con conexiones en varios países y compuesto por empresas extranjeras, 'mulas del dinero' y cuentas bancarias dedicadas a una gran gama de fraudes y blanqueo de capitales.

Los agentes de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga han liderado la investigación, que se inició por una denuncia por tentativa de estafa, en otro caso distinto, pero con ciertas conexiones a las cuentas bancarias utilizadas.

En ese caso, un empresario en la Costa del Sol denunció que alguien había suplantado la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores, al recibir un email en el que se instaba a abonar varios pagos pendientes a una nueva cuenta por un montante de 8.568 euros.

Este fraude, bajo el método conocido con el nombre de 'man in the middle', no llegó a consumarse, pero permitió a los ciberagentes iniciar una compleja investigación para desarticular un entramado de 'mulas financieras' dedicadas a la estafa y blanqueo de capitales.

En el análisis de los movimientos de la cuenta bancaria utilizada por los estafadores, la Policía Nacional detectó que existía una transferencia de 31.000 euros que encajaba, por el concepto descrito, dentro de lo que podría ser un timo amoroso, por lo que inició las gestiones para localizar al emisor.

La víctima se negaba a aceptarlo

Los agentes identificaron al hombre y contactaron con él, aunque en principio no quería aceptar y reconocer que estaba siendo estafado. Tras un periodo de "negación y desconcierto" interpuso una denuncia, ha explicado la Policía.

Los investigadores localizaron 14 transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias, de las que siete tenían un número IBAN español y otra de EEUU. Se solicitó a la autoridad judicial la intervención de los saldos y el bloqueo de las cuentas investigadas, con lo que se logró bloquear un total de 52.018 euros.

Las cuentas bajo sospecha tenían una gran actividad económica mediante transferencias y reintegros en cajeros.

La Policía recibió información de las autoridades de Portugal y Bélgica sobre algunas cuentas y, en una de las belgas, se detectó a un posible "captador de mulas" que había reclutado a una vecina de Málaga -detenida después- que era titular de una cuenta a la que la víctima transfirió 31.000 euros.

En una segunda fase se pidió colaboración a otras plantillas policiales fuera de Málaga y se detuvo al resto.

La investigación reveló la existencia de una red de estafadores de carácter internacional y permitió la desarticulación del entramado criminal y la paralización de la estafa. De los hechos se encarga el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga.