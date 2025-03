El sentido adiós de los amigos de Isaac Trujillo: “Sonríenos desde el cielo como tú solo sabías”

La muerte de Antonio Isaac Trujillo, fallecido en la madrugada del pasado Martes de Carnaval víctima de la brutal agresión que sufrió en una reyerta en la que se vio implicado en el Cuadrilátero del Carnaval en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife, ha dejado un hondo pesar entre quienes conocían a este joven grancanario de 30 años.

Antonio Isaac residía en Lanzarote. Trabajaba de portero en la conocida terraza Heineken Varadero Lanzarote, uno de los locales de la Plaza del Varadero de la zona turística de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías.

Sus compañeros de trabajo, muy afectados por lo ocurrido, no han dudado en mostrar sus condolencias en las redes sociales en una sentida despedida a Antonio Isaac. Una de las personas más cercanas a Antonio Isaac lo define como "una excelente persona y trabajador".

Mensaje de condolencia de los compañeros de trabajo de Isaac Trujillo por su inesperada muerte. / La Provincia

"Siempre en nuestros corazones"

"Vuela alto amigo y sonríenos desde el cielo como tú solo sabías, siempre en nuestros corazones", reza uno de los mensajes.

En otro de los textos difundido en las redes sociales por los que compartían trabajo con él se lee: “La vida se nos hace corta y nos llevamos lo vivido y el cariño de los amigos que hicimos y dejamos... ¡¡Buen muchacho!!”.

"No te preocupes, se hará justicia"

La repentina marcha de Antonio Isaac deja "un vacío enorme" entre quienes conocían al joven. "Siempre sonreías y seguirás sonriendo desde el cielo. Y no te preocupes, que se hará justicia. Esto no quedará así, amigo. Vuela alto, muy alto, no te olvidaremos jamás. Un beso al cielo, te quiero amigo, y gracias por todos esos momentos que nos diste a quienes te rodeábamos", le dice Zuleyma, a través de la publicación en la cuenta @zulsantana95.

Muerte en la ambulancia

El joven grancanario perdió la vida en la ambulancia medicalizada en la que fue trasladado hasta Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Durante el trayecto, sufrió un parada cardiorrespiratoria de la que los sanitarios no pudieron recuperarlo tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave.

Según informan los periodistas Carlota Barcala y Pedro Fumero en EL DÍA y LA PROVINCIA, la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional detuvo a dos individuos en el lugar de los hechos poco después de la agresión. Ambos, de nacionalidad española y origen canario, están siendo investigados por su presunta implicación en el homicidio. Uno de los arrestados reside en Gran Canaria y el otro, en Lanzarote y formaba parte del grupo de la víctima.

El suceso ocurrió alrededor de las 5:00 horas en la zona del Cuadrilátero del Carnaval, entre la avenida Marítima y la avenida Francisco La Roche. Agentes de la UIP, desplegados en la zona para velar por la seguridad en las fiestas, fueron los primeros en responder al aviso de la pelea.

Las primeras pesquisas de la investigación apuntan a que el enfrentamiento pudo deberse a un encuentro fortuito entre la víctima y los dos detenidos. Estos dos últimos estarían bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos.

Condolencias del Ayuntamiento de Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha expresado este miércoles sus condolencias a sus "familiares, muchos amigos y compañeros de trabajo" por la muerte de Antonio Isaac, que "ha dejado dolor y gran tristeza".

El joven había trabajado el pasado mes de enero para la productora que prestó la logística en el rodaje de la serie La Reina del Flow 3, de la plataforma Netflix, grabación que se llevó a cabo en la playa de El Reducto en Arrecife, entre otros escenarios de la isla de Lanzarote. Antonio Isaac era el enlace entre los actores y la productora.

Astrid Pérez: "Debemos reflexionar sobre la violencia"

La presidenta del Parlamento de Canarias y del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, también se ha sumado al dolor por la irreparable pérdida de Antonio Isaac. "No me imagino el dolor de esos padres... Toda una vida por delante truncada. Descansa en paz, Isaac".

"Conocido y querido por todos", subraya Pérez. "Una muerte injusta y cruel que ha golpeado a Lanzarote y al archipiélago entero y que debe hacernos reflexionar sobre la violencia", concluye la presidenta del Parlamento de Canarias.