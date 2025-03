Tráfico de drogas: logran cerrar 112 clubes cannábicos en Tenerife en tres meses

Los núcleos turísticos de Costa Adeje, Playa de las Américas y Los Cristianos han registrado un incremento considerable de las asociaciones cannábicas durante los últimos años.

Miembros de las fuerzas de seguridad llegaron a tener el convencimiento que en cualquier calle importante o centro comercial con actividad había alguno de estos establecimientos.

Según las investigaciones y últimos recuentos realizados por la Policía Nacional, en dichos enclaves de Adeje y Arona se llegaron a contabilizar hasta 112 clubes de estas características. Todos ellos estuvieron perfectamente localizados e identificados.

Normativa

Se trata de locales que no deberían tener ningún tipo de lucro, según estipula la legislación que los ampara. Dicha normativa establece que, además de no declarar ningún tipo de beneficio, tampoco tienen que pagar impuesto alguno; para la apertura no se les exige ningún requisito y no hace falta pasar controles de sanidad.

Es decir, una cobertura idónea para quienes buscan un rápido enriquecimiento al margen de la legislación y con un producto muy demandado por jóvenes y no tan jóvenes que están de vacaciones y quieren disfrutar del ocio nocturno todos los días de la semana.

Comisaría del Sur

Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría del Sur de Tenerife explican que, «para que se entiendan mejor las características delictivas en la actividad de muchas de estas asociaciones debemos mencionar brevemente la base legal que permitió la apertura de las mismas».

Señalan que dichos clubes se constituyen «al amparo del derecho de asociación que se regula en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y se basan en la no prohibición del autoconsumo o del consumo compartido de cánnabis, siempre que se haga dentro de un espacio privado».

La intención inicial es que dichos clubes tuvieran un número determinado de socios, que estos plantaran cánnabis y lo consumieran en dicho lugar.

Marihuana y otras drogas

Pero en el sur de Tenerife y en otros muchos lugares, algunos individuos aprovecharon esa cobertura legal de asociación para la venta de marihuana y otros tipos de drogas. Y es ahí donde comienza la ilegalidad.

Según explican agentes que han desarrollado operativos para el desmantelamiento de estos puntos en Costa Adeje, Playa de las Américas y Los Cristianos, «alguna de estas inocuas asociaciones llegó a generar hasta 100.000 euros mensuales de beneficios brutos».

Negocio

Aclaran que, «si tenemos en cuenta que» en dicha franja costera «existían más de cien asociaciones de este tipo, estamos en disposición de aventurar que el negocio era de tal magnitud que en un día podían alcanzarse los 200.000 euros, lo que significa que, sin exagerar lo más mínimo, entre todas ellas pudieran generar una cantidad de dinero próxima a los seis millones de euros al mes».

El abogado defensor de algunos de los investigados por gestionar estos locales manifestó que el procedimiento utilizado por los agentes para intervenir en los citados recintos era irregular y así lo ha trasladado a la autoridad judicial.

Fiestas diarias

Se trata de asociaciones situadas en zonas de ocio nocturno para aprovechar el ambiente festivo y lúdico que se registra a diario.

La captación de turistas se hace a través de «relaciones públicas» que se colocan en puntos estratégicos de las proximidades de los centros comerciales o calles donde están locales muy concurridos.

Como coffee shops

Estos individuos publicitan los clubes como verdaderos coffee shops como si fueran los conocidos locales de Países Bajos donde la marihuana está legalizada.

El acceso es libre y sin control a locales cerrados mediante puertas controladas por cámaras de seguridad y apertura con portero electrónico. Se trata de espacios herméticos en los que los vendedores de drogas pueden desarrollar su actividad ilegal sin control policial.

Un perfecto ejemplo de esta realidad se encuentra en Verónicas, junto a emblemáticas discotecas, donde una sólida puerta metálica se abría a personas que entraban y salían 20 o 25 minutos después.

En los establecimientos existe almacenaje y venta directa de marihuana o hachís, con diferentes variantes y sus respectivos precios. Los productos pueden ser consumidos dentro de los locales o en la vía pública sin control alguno.

Las tarjetas de socio

Señalan los agentes que, como se supone que se trata de asociaciones privadas, todo aquel que penetre en el interior y consuma las sustancias debe ser socio de la misma.

La entrega de la tarjeta de socio es una nueva fuente de ingresos, porque la misma cuesta entre 20 y 50 euros, en función de la apariencia de la persona captada en la calle.

Turistas

Los investigadores detectaron que la mayoría de los usuarios de dichos clubes son turistas, que se alojan en hoteles y que pasan un corto periodo de tiempo en Tenerife, con lo cual no tiene sentido que sean socios reales de dichos clubes.

No obstante, además de comprar la droga, también deben abonar el precio de la tarjeta, con lo que los traficantes obtienen un doble ingreso económico.

De octubre a enero

Entre octubre del 2024 y enero del 2025, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife procedieron a desarticular la totalidad de los clubes cannábicos que existían en su demarcación, entre La Caleta y Los Cristianos, tanto directa como indirectamente.

Explican que, de forma directa, se intervino para cerrar 65 asociaciones diferentes. Pero como algunas volvieron a abrir tras el precinto, en total los investigadores tuvieron que realizar 78 intervenciones.

De forma indirecta, los clubes que no fueron intervenidos supuestamente cerraron de forma voluntaria al considerar que serían los siguientes en ser cerrados.

Detenidos e investigados

Los policías nacionales detuvieron o dejaron investigadas a 127 personas. Intervinieron más de 67 kilos de marihuana, más de 13 kilos de hachís, 2.600 porros, así como otras sustancias, como cocaína, LSD, hongos alucinógenos, rosín y 221 plantas de marihuana.

Además, en los diferentes locales encontraron casi 90.000 euros en efectivo.