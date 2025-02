Imprudencia en una de las vías más transitadas de Tenerife mientras circulaban vehículos

Tenerife cuenta con uno de los niveles más altos en cuanto a vehículos por personas que habitan en la Isla. Este es uno de los motivos por lo que el tráfico suele condensarse en ciertas horas del día en donde se reúnen varios factores. Entre estas vías de mucho tránsito se encuentra la TF-1, por la que es muy peligroso para un peatón circular en su arcén y más si cabe cruzar la vía.

Esto último es lo que ha hecho un hombre durante el pasado fin de semana. A la altura del barrio de Chamberí, donde la vía permite la entrada y salida de Santa Cruz, un transeúnte cargado con una maleta de viaje cruzó toda la vía mientras circulaban vehículos. Se puede ver en el vídeo como termina de atravesar la TF-1 y se mete debajo de las vallas que dividen ambos carriles.

En las imágenes podemos observar como este hombre se coloca en posición agachada para intentar cruzar la vía en dirección a Santa Cruz. Pese a que en el vídeo no se ve como cruza la segunda vía, en una imagen posterior el viandante se encuentra transitando por el otro lado de la TF-1, tras atravesar ambos carriles.

Un hombre cruza la TF-1 con su maleta / Raúl Robledo

Retirada de vallas

Esto ocurrió a la altura de la santacrucera Chamberí. En el lugar por el que el hombre decide cruzar la vía se encontraban hasta hace poco tiempo unas vallas que impedían entrar a la TF-1. Este obstáculo fue colocado debido a varias obras que se estaban llevando a cabo en el lugar.

A pesar de esto, su retirada permite que algunas personas que no valoran o no concen las normas viales decidan realizar este tipo de actos que pueden terminar en un accidente grave de tráfico. El pasado mes de junio, un joven perdía la vida tras cruzar la TF-5 a la altura de Santa Cruz durante la madrugada por un lugar donde no está permitido el tránsito de peatones.