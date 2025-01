Absuelto de agresión sexual porque la denuncia carece de la "mínima base de lógica"

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un hombre acusado de los delitos de agresión sexual continuada y malos tratos en el ámbito doméstico, de los que habría sido víctima su expareja, por considerar que el relato no ofrece la "mínima base de lógica".

Según la sentencia, el relato no está apoyado por datos objetivos, y se detectan diversas contradicciones, por lo que no concurren "todos los requisitos" exigibles para concluir en una condena.

La Fiscalía solicitaba 13 años de cárcel y el pago de 10.600 euros, que la mujer elevó a 20.000, mientras que la defensa pidió la absolución.

Denunciante y denunciado se conocieron a través de una red social y en el primer encuentro mantuvieron relaciones completas y consentidas, y luego decidieron viajar juntos a Lanzarote con el fin de conocerse durante la Semana Santa de 2022, haciendo escala en Gran Canaria, donde se retrasaron cenando y no pudieron coger el ferry.

Como no conocían la ciudad se guiaron por GPS, pero, al no poder llegar a tiempo al puerto, según la mujer, el hombre le dio varios puñetazos detrás de la cabeza y dos manotazos hacia delante, lo que la sala no da por acreditado, ya que luego dijo que la había tirado del pelo y tampoco se encontraron heridas.

Esa noche se quedaron en un hotel y al día siguiente tomaron el barco por la noche, llegando a Lanzarote a las seis de la mañana y dirigiéndose a un apartamento que habían alquilado, donde pasaron todo el sábado hasta que, sobre las 21:00 horas, la denunciante decidió abandonarlo, sin que hubiera oposición.

Ha quedado acreditado que todas las relaciones que mantuvieron en esas fechas fueron consentidas, nunca se negó, mostró oposición o le pidió que parara, tal y como alegó ella.

La exploración médica tampoco encontró relación entre algunos moratones que la mujer tenía en brazo derecho, antebrazo, una “discreta” contractura en la musculación y una erosión de 0,5 centímetros en los genitales que se curaron en seis días.

Relató la denunciante que cuando llegaron al hotel de Gran Canaria mandó por error al acusado unos mensajes dirigidos a una amiga, en los que decía que iba a necesitar ayuda, que se había precipitado y que el hombre era un alcohólico.

Cuando éste los vio, la tiró al suelo y le dijo: “Ahora sí te voy a pegar”, manteniendo un forcejeo hasta que se pudo librar, indicó la mujer.

A continuación asegura que no recuerda nada, sólo que el resto del viaje mantuvieron relaciones consentidas “porque tenía miedo”, que le pedía que parara porque le hacía daño, y que finalmente quiso adelantar el regreso aunque el hombre aseguró que no había billetes.

Cuando intentó comprobarlo le quitó el móvil, forcejearon, logró recuperarlo y entró en el baño, donde se comunicó con su amiga, quien llamó a la policía de Teguise (Lanzarote) y le dijo que abandonara el apartamento, para días después presentar la denuncia.

El relato del hombre es diferente y asegura que el episodio del coche se limita a haberle dado un par de palmadas en el hombro porque ella se puso muy nerviosa al no poder llegar a tiempo al puerto, que sólo intentó calmarla y que esa noche cuando vio los mensajes dirigidos a su amiga le preguntó por qué lo había hecho.

Dijo que en Lanzarote justificó que abandonara el apartamento porque había hablado con su hijo, que estaba nerviosa, permaneció media hora dentro del coche parado y luego recibió la llamada de la Policía Local.

La sala considera que los hechos denunciados no han quedado demostrados, al menos con la seguridad exigible, dado que sólo se cuenta con el testimonio de la mujer, a lo que se uniría que la Guardia Civil y la Policía Local de Teguise no presenciaron nada extraño.

Entre las contradicciones estaría que había pedido ayuda a la recepcionista del hotel en Gran Canaria, pero ésta declaró que tan sólo le dijo que quería volver a su casa, un comentario que es común cuando los viajeros pierden un enlace, que ella estaba bien y no vio nada extraño.

El hombre declaró que las heridas que presentaba se debían a que practicaban sexo de forma intensa desde el día que se conocieron, lo que se demostró con mensajes entre ambos.

También por las conversaciones con su hijo se deduce que fue ella la que no encontró billetes de vuelta, que siempre tuvo acceso al móvil y por lo tanto esa no pudo ser la razón de encerrarse en el baño.

En definitiva, de las pruebas obtenidas lo único que se deduce es que la mujer no estaba a gusto con el hombre, no hubo buena conexión entre ambos y que cuando su amiga llamó a la policía ella le confesó que sólo “tenía un ataque de ansiedad”.

Pero "jamás" que le hubiese pegado o violado. La exploración médica al acusado tampoco demostró el comentario de la mujer de que era un alcohólico y que desayunaba tomando un whisky.

El acusado estuvo en prisión provisional desde el 17 de abril de 2022 hasta el 9 de febrero de 2023, cuando tras pagar una fianza de 6.000 euros pasó a estar en libertad, pero con la obligación de firmar en el Juzgado cada quince días, la prohibición de salir del país y una orden de alejamiento con control telemático.