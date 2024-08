Un vuelo Valladolid - Tenerife termina en una bronca entre los viajeros y la compañía

En los meses de verano, son muchas las personas que eligen como destino Canarias para disfrutar de sus vacaciones y desconectar de su rutina. Suele salir bien, pero en alguna ocasión se junta una serie de inconvenientes que dificultan el descanso y la tranquilidad esperada.

La semana pasada, un avión de Iberia con destino Tenerife quedó averiado en el aeropuerto de Villanubla, en Valladolid, lo que provocó que numerosos pasajeros se quedaran en tierra. Esto hizo que los viajeros se quejaran a la compañía de manera enérgica. Pese a que Iberia les ofreció un nuevo vuelo para el viernes por la tarde, las quejas fueron a más.

Como se hace eco el diario 'La Crónica de Salamanca', las ofertas y contraofertas entre viajeros y compañía iban y venían. Unos pocos lograron coger un vuelo hacia Gran Canaria a última hora de la tarde, hacer noche en un hotel y volar a primera hora a Tenerife.

Avión de Iberia Express. / LP/DLP

Entre los damnificados se encontraban niños, abuelos y familias enteras que se disponían a realizar sus vacaciones.

Las amargas vacaciones de un madrileño a Tenerife

En otro orden de situaciones complicadas en vacaciones, un madrileño ha denunciado por redes sociales una lamentable situación vivida en un complejo hotelero de la Isla. Julian Cafarelli utilizó su perfil en X, antiguo Twitter, para denunciar un robo en su habitación.

Tras planear sus vacaciones en Tenerife junto a su pareja, Cafarelli sufrió un hurto de 550 euros y, tras informar a la recepción y según su versión, a respuesta no fue satisfactoria, ya que no resolvieron el problema. La denuncia fue presentada luego ante la Guardia Civil, pero ahora mismo no cuenta con el dinero que se la sustraído.

Además, recoge una serie de inconvenientes sufridos durante su estancia en el establecimiento hotelero, algo que le ha amargado la experiencia en Tenerife.