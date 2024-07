"Salió de la casa con vida": una de las personas con las que Jay Slater fue a Masca estuvo preso por narcotráfico

Un mar de dudas rodea la desaparición de Jay Slater en Tenerife. El joven británico vino a una fiesta en el sur de la Isla, terminó la noche en Masca y, desde entonces, se desconoce su paradero tras más de una semana de búsqueda. La desesparación asola a la familia de Slater, que ruegan a los medios de seguridad que no cesen en la búsqueda del joven.

Desde el Reino Unido han llegado distintas personas con el fin de hallar el paradero de Jay y lo sucedido a su alrededor. Uno de ellos se trata del reputado investigador Mark Williams-Thomas, que también investigó el caso de Madeleine McCann. El británico se encuentra en la Isla trabajando sobre el caso, donde una última pista parece haber causado bastante revuelo.

Y es que según Williams-Thomas, los amigos de Slater aseguran haber visto una imagen en Snapchat donde el joven británico admitía haber robado un Rolex y estar buscando la manera de venderlo. Esto habría sido durante la madrugada del 17 al 18 de junio, última en la que se tuvo constancia de su ubicación.

Por el momento, el investigador no puede asegurar que ese robo fuera real, dado que no hay más pistas que la palabra de sus amigos. Estos aseguran que no creen que Slater se lo inventara. El pasado 30 de junio, la Guardia Civil dio por finalizada la búsqueda del joven, aunque continúa investigando los sucesos que rodean este caso.

La identidad de uno de los acompañantes hasta Masca

Apunta el Daily Mail la identidad de una de las personas que se encontraban regentando el AirBnb al que fue Jay Slater en Masca, 'Casa ABuela Tina'. Se trataría de Ayub Qassim, un hombre de 31 años que estuvo en la cárcel por ser el cerebro detrás de una sofisticada operación contra el narcotráfico en Gales.

Qassim afirma a este medio que Slater llegó y salió vivo de su AirBnb: "Dejé que se quedara en mi casa porque no tenía otro lugar a donde ir y todos sus amigos lo habían abandonado. Conozco a Jay a través de amigos, le hice un favor y ahora mi cara está en todas las noticias". Qassim no usó su verdadero nombre para alquilar el alojamiento, ya que lo hizo bajo el nombre de Ayub Abdul.

Fotomontaje de Qassim, Slater y Masca. / E. D.

Los antecedentes de Qassim se remontan al año 2015, donde se le acusó de ser el cabecilla de una banda criminal con sede en Londres que importaba heroína y crack a Gales. Por ello, fue condenado a nueve años y nueve meses de prisión.

Ayub no ha hablado con nadie que no sean las autoridades policiales de Tenerife, negando que haya tenido algún contacto con el detective Williams-Thomas. Él es rotundo: "No he hecho nada malo y no he hablado con nadie porque no tienen jurisdicción en Tenerife".