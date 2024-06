Muere un joven luchador canario y su madre resulta herida en un accidente en Portugal: «Necesitamos ayuda para repatriarla»

Era un viaje en familia, madre e hijo, para disfrutar de Portugal cuatro días, recorrer desde Lisboa a Oporto, ida y vuelta, y poner el broche de oro en el concierto de J. Balvin. Fidelina Suárez le regaló a su hijo, Pedro Cabrera (una joven promesa de la lucha canaria de 14 años), las entradas para ver juntos a uno de sus artistas preferidos, y con esa excusa se embarcaron el jueves en un avión rumbo a Lisboa. En el país luso iban a estar hasta el domingo, cuando regresarían a Gran Canaria, pero eso no ocurrió.

El viernes, un accidente de tráfico terminó con la vida de Pedro y dejó malherida a su madre, que sigue ingresada en un hospital de la comarca de Coímbra, sola y sin saber dónde está el cuerpo de su hijo. Desde la Isla, su mejor amiga pide ayuda: "Necesitamos repatriarlos. El seguro se encarga de los trámites para repatriar el cadáver de Pedro, pero necesitamos traer a Fidelina para que la vean los médicos de aquí, para que esté acompañada de la gente que la quiere y no allí, sola".

Es un grito de ayuda o, mejor dicho, de auxilio, tras cuatro días de desesperanza, incertidumbre y no saber qué hacer. El siniestro tuvo lugar el viernes en la autopista A-1, que conecta el norte y el sur de Portugal. Antes del concierto, madre e hijo pensaban hacer algo de turismo en el país. Ella había alquilado un coche para moverse con tranquilidad y esa mañana, según dijo a sus amigos, tenían la intención de llegar hasta Oporto. Sobre las 11 horas, ocurrió el siniestro.

"No sabemos cómo fue", dice la amiga de Fidelina, en conversaciones con LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Lo poco que conoce es a través de un digital portugués que informó del cierre de un tramo de carretera a consecuencia del choque entre dos vehículos en la zona de Pombal (Coímbra) que había dejado a tres personas heridas. No hay más información.

Ese es el accidente en el que Pedro, de 14 años murió, y su madre quedó malherida. Ella ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de la pierna de urgencia.

Vueltas de campana

"Lo que ella nos cuenta es que recibió un impacto trasero y que dieron varias vueltas de campana. No se acuerda de nada más. Se despertó en el hospital con la pierna operada y diciéndole alguien que su hijo estaba muerto", revela la allegada, con la voz entrecortada. Fidelina está sedada y las últimas noticias de los médicos apuntan a que, tal vez, tengan que amputarle parte de la pierna.

Por eso, demanda ayuda para traerla de vuelta a Gran Canaria cuanto antes. "Queremos que la valoren aquí, que no esté en otro país sola, sin su hijo, que venga para al menos estar cerca de las personas que la quieren", reclama su amiga, que espera una respuesta del Servicio Canario de Salud para saber si será posible, debido a su estado médico, repatriarla.

Desde la Isla se están encargando de todos los trámites. Ella no puede hacerlo. "Imagina el dolor de perder a un hijo, enterarte así, estar sedada..., chutada. Saber que te han operado y que te pueden volver a operar... Ella no tiene documentación ni pertenencias, solo el móvil del hijo que es con el que se comunica". Lo cierto es que nadie puede imaginarse por lo que está pasando, cómo un viaje de ocio y placer lo tornó todo en negro y convirtió en tragedia dos vidas.

Lo único que solicitan es tener asistencia por parte de las autoridades y critican que desde la embajada de España en Portugal no les dan respuesta alguna. "Pregunto y pregunto y no me contesta. Le pregunté por el niño y uno de los trabajadores me dijo que no sabía dónde estaba, que ellos solo pueden tramitar el certificado de defunción pero que no tienen todavía el parte médico que lo acredite", denuncia una de las mejores amigas de Fidelina. Ella tenía contratado un seguro y a través del servicio funerario -afirma- podrán repatriar el cadáver de Pedro.

Parte del golpe

"Nos dicen que están en contacto con una funeraria de Portugal con la que tienen convenio para traer al niño, que el día que sepan cuándo llega al aeropuerto nos avisan. Es lo único que sabemos por esa parte", añaden. Y piden también que los trámites médicos se agilicen para poder traer en un avión medicalizado, si fuese necesario, a la progenitora.

Los amigos han contactado también con Europcar, la empresa con la que Fidelina contrató el vehículo de alquiler, con un seguro a todo riesgo. Necesitan saber si hay un parte del accidente, pero por la Ley de Protección de Datos no les facilitan información. "No sabemos ni si hubo atestado del golpe", critica.

Desde los Servicios Sociales de Agüimes, localidad en la que Fidelina vive con sus hijos (uno más pequeño se quedó al cuidado de los abuelos maternos durante el viaje), cuentan al entorno de las víctimas que se han puesto en contacto con el Servicio Canario de Salud para valorar el regreso a España de la afectada si es posible.

Allí, en el CL Unión Agüimes entrenaba Pedro, cadete del equipo, que llora su pérdida. "Es un día triste para nosotros. Sabemos que Pedro nos acompañará desde el cielo, donde brillará con esa sonrisa especial. Te queremos y te echaremos de menos", han comunicado en sus redes sociales. El joven era una promesa de la lucha canaria, aunque llevaba poco tiempo compitiendo. La Federación también ha mostrado su pesar: "Esta noticia nos ha consternado. Queremos mostrar nuestro pesar y enviar todo nuestro apoyo a amigos, familia y allegados en estos duros momentos", dicen desde la federación insular.

Mientras tanto, los amigos de madre e hijo lanzan un SOS, una llamada de socorro, un grito desesperado de ayuda para "traerlos a casa".