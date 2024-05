Apuñala con un destornillador al novio de su ex y lo atropella en Canarias

Una pelea desatada en las calles de La Aldea de San Nicolás este martes por cuestiones amorosas se ha saldado con un detenido, al parecer, exnovio de una joven, y un agredido con un destornillador, su nueva pareja, después de que el primero se los encontrase juntos.

La disputa, que ahora investiga la Guardia Civil, comenzó a las 13.30 horas en las inmediaciones de la calle los Llanos. El investigado, que iba en coche, se encontró con una mujer con la que, según las primeras informaciones, habría mantenido una relación sentimental. Ella estaba acompañada de otro hombre y, preso de los celos y sin motivo, le recriminó la nueva relación.

Los dos varones comenzaron a discutir y el exnovio sacó de su vehículo un destornillador que le clavó al afectado en la parte superior del cuerpo. Tras esto, volvió al vehículo, lo atropelló y huyó del lugar de los hechos. La vida del afectado no corre peligro y las heridas no revisten gravedad, pese a lo aparatoso del accidente. El vehículo quedó con la parte frontal y el capó dañados.

Según el relato de los testigos, el agresor no fue muy lejos. Escapó con el coche hasta la calle la Luz con Doctor Juan Marrero, donde intentó abandonar el turismo en el aparcamiento de un supermercado, a unos dos minutos de donde tuvo lugar el suceso, para que no le diesen el alto por el golpe. Pero no le sirvió de nada.

La Guardia Civil ya había sido alertada por testigos y por las víctimas, y detuvieron al agresor en las inmediaciones del establecimiento donde había aparcado su coche.

El ataque, según ha podido saber este diario, no está relacionado con el apuñalamiento del sábado por la noche, sucedido en la misma localidad.