Cuando nos vamos de vacaciones, solo deseamos desconectar, pasarlo bien y tener una grata experiencia de nuestro tiempo libre. Eso suelen hacerlo muchas veces los turistas que vienen a Canarias, pero la realidad supera a la ficción muchas veces, y quedan historias dramáticas como la sucedida en Tenerife.

En un vuelo de Ryanair de Tenerife hacia el Reino Unido no puedo despegar por problemas en el aire acondicionado. Dentro del habitáculo se encontraba Charlaine Seaward, que cuenta que se quedó "atrapada" en el avión y que, tras 45 minutos dentro de la cabina, el aire viciado le provocó hiperventilación y un ataque de asma.

Su testimonio se lo ha contado al tabloide británico Daily Mail, en donde ha destacado que su inhalador dejó de funcionar en el avión. Tras solicitar salir de la aeronave para poder respirar, la tripulación se lo denegó por seguridad, pero le ofreció un tanque de oxígeno.

Charlaine, que asegura que "creí que iba a morir", se desmayó en su asiento y se despertó mientras la atendían los médicos. Desde la compañía aérea se defienden, asegurando que la tripulación si ofreció desembarcar a la afectada, algo que ella "eligió" denegar "después de recibir la autorización médica para hacerlo".

Otros pasajeros en la misma situación

Según Charlaine, otros pasajeros entraron en pánico y también "temían por sus vidas" y criticó la actuación de Ryanair en sus redes sociales. Se mostró muy disgustada e invitó a todos sus usuarios a no volar con esta compañía de bajo coste.

Por su parte, Ryanair confirmó que el vuelo se retrasó por un "problema técnico menor". Esto provocó que, para "minimizar las interrupciones", permanecieran todos los pasajeros en el avión.

Además, afirmó que los médicos la declararon apta para volar, por lo que no tienen ningún derecho al reembolso de su billete. Lo que si puede solicitar es el pago de 261 euros por el retraso de su vuelo, a lo que ella dice que solo recibió 50 libras esterlinas.

Declaraciones de Charlaine al Daily Mail:

“Estuvimos en el avión durante unos 45 minutos antes de que comenzara a hiperventilar y a ponerme realmente nerviosa. Me di cuenta de que hacía calor allí dentro, pero nadie parecía saber por qué estábamos esperando. Cuando pregunté, me dijeron que no había aire acondicionado, así que dije: "Lo sé. Hace mucho calor, ¿puedo bajar del avión un minuto?". Les dije que tenía dificultades para respirar y que mi inhalador había dejado de funcionar. En ese momento ya había tomado nueve dosis de mi inhalador. Comencé a asustarme mucho y luego mi respiración empeoró tanto que me sentaron en la parte delantera del avión. Me dijeron que no podían sacarme del avión porque era un peligro para la salud y la seguridad, pero estar en el avión también era un peligro para la salud y la seguridad. Me dolía el pecho al respirar y creo que fue entonces cuando me desmayé porque dejé de respirar. No recuerdo mucho después de eso porque me desperté con una máscara de oxígeno en la cara y en ese momento teníamos un retraso de aproximadamente dos horas".