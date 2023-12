El Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz ha sido víctima de una amenaza de bomba en sus instalaciones durante la mañana de este lunes, 18 de diciembre. Es la cuarta amenaza de bomba en Tenerife, tras las realizadas al Liceo Francés en Santa Cruz, el Colegio Alemán de El Rosario y el Colegio Británico de La Orotava.

A nivel nacional, más de una veintena de centros han sufrido falsas amenazas de bomba, con la coincidencia de que todos son centros escolares internacionales. La Salle San Ildefonso es el primero, bajo nuestro conocimiento, que no tiene esta característica.

Una hora después el aviso fue neutralizado, empezando a salir los alumnos del colegio La Salle con normalidad después de que el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional se haya retirado hace apenas 10 minutos

Según las fuerzas de seguridad, parece ser que alguien se ha dedicado a ir llamando a colegios de la isla, imitando la amenaza a nivel nacional sufrida en más de una veintena de colegios nacionales y locales.

El Liceo Francés, el primero en ser amenazado

El Liceo Francés Julio Verne de Tenerife, ubicado cerca del Conservatorio de Santa Cruz, ha recibido una amenaza de bomba que, pese a haber resultado falsa, ha obligado a suspender la actividad escolar. El aviso ha llegado hasta a 18 centros de la misma índole repartidos por toda España. Durante la mañana, la Policía Nacional ha descartado que existiera dicha bomba en las instalaciones tras activar al equipo Tedax.

En el correo electrónico enviado masivamente a los padres se podía leer: "Acabamos de recibir un correo electrónico con una amenaza de bomba para mañana; muchas escuelas han estado recibiendo este tipo de alerta durante los últimos días. Les rogamos que no lleven a su hijo/a al colegio mañana para no correr riesgos, y les mantendremos informados de cualquier novedad mañana".

Más colegios amenazados a nivel nacional

Varios centros escolares internacionales de distintas provincias como Tarragona, Zaragoza o Tenerife han recibido amenazas de bomba que han resultado ser falsas y cuya autoría investigan ya Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra.

Fuentes policiales han indicado que en todos los casos se trata de avisos de bomba falsos dirigidos a colegios internacionales remitidos, según las primeras pesquisas, por un mismo autor, aunque este extremo no ha sido confirmado.

En el caso de Cataluña, los colegios que han recibido este aviso se sitúan en la provincia de Tarragona, en concreto figuran el Lycée Français de Reus, que este lunes no ha abierto sus puertas, The British School of Costa Daurada de El Catllar y el Socrates Educa International School (SEIS) de Salou.

La Policía de la Generalitat ha activado el protocolo que se aplica en estos casos, el cual ha permitido determinar que se trataba de falsas amenazas de bomba, ya que no se han hallado explosivos en ninguno.

En Zaragoza, el liceo francés Molière tampoco ha abierto sus puertas este lunes después de que la secretaría del centro recibiera anoche un correo electrónico que advertía de la existencia de explosivos.

Los avisos de bomba se han sucedido también en colegios de Tenerife, entre ellos el Liceo Francés a donde, como el resto de centros, se trasladaron varias patrullas y unidades de desactivación de artefactos explosivos para comprobar las amenazas.

Además del Liceo, estas falsas amenazas ha llegado al Colegio Alemán de El Rosario y el Británico de La Orotava, que permanecen cerrados.

Penas de cárcel

Agentes de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil tratan de esclarecer el origen de las llamadas para amenazar con la explosión de bombas en cuatro centros educativos privados y concertados de Tenerife, así como la motivación y si se ha generado un efecto imitación a raíz de las advertencias registradas sobre el Liceo Francés a nivel nacional.

Hasta el mediodía de este lunes, 18 de diciembre, en los centros afectados en demarcación de la Guardia Civil, ubicados en Radazul, en el municipio de El Rosario, y en La Orotava, no se había localizado al presunto autor o autores de estas alertas.

Las condenas en los juzgados a este tipo de falsas amenazas se realizan por los medios de los cuerpos de seguridad y asistencia sanitaria que se tienen que movilizar para cortar las calles próximas y efectuar las inspecciones en los inmuebles señalados, así como por los perjuicios que tales acciones causan, ya que los policías locales, agentes autonómicos, guardias civiles y policías nacionales dejan de realizar otras intervenciones o acciones de prevención para atender estos asuntos.

El delito de falsa amenaza de bomba está contemplado en el artículo 561 del Código Penal. Establece penas de prisión que oscilan entre los tres meses y un día y un año, así como multas que van desde los tres a los 18 meses.

Además, en la normativa se plantea que solamente existirá delito cuando el falso aviso provoque la movilización de las fuerzas de seguridad, bomberos o servicios sanitarios.