La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admite un recurso de apelación contra la sentencia que absolvió al acusado de una agresión sexual y lesiones a una mujer en el municipio de Adeje y determina que el asunto regrese al órgano de procedencia para que concluya conforme a derecho, con la celebración de un nuevo juicio. De esta manera, el TSJC aceptó parcialmente los argumentos esgrimidos por parte de la acusación particular, que representaba a la denunciante, y de la Fiscalía.

El caso fue juzgado en febrero de este año en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En aquel momento, los magistrados consideraron probado que la mujer acudió hasta su domicilio con el acusado, después de haber estado con él en dos supermercados en el sur de Tenerife; que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas, y que después ella salió de la vivienda para contar a una vecina que el varón la había violado.

En la sentencia ahora anulada, firmada el 7 de marzo, se estima que la afectada sufrió varias contusiones en la espalda, antebrazo, glúteo izquierdo y piernas, así como daños en el cuello. Y a nivel genital se le apreciaron dos laceraciones sangrantes en el introito vaginal.

La representación procesal de la mujer sostuvo en su recurso que se vulneró el derecho de defensa de la mujer, pues su declaración se llevó a cabo sin la asistencia de un abogado del turno de oficio, dada su condición de extranjera y que carecía de recursos económicos.

La Sala de lo Penal no aceptó este argumento, pues aseguró que la afectada acudió de forma voluntaria a presentar denuncia y que se expresó en español ante los agentes. El TSJC recuerda que en esos casos no hace falta la presencia de abogado. Además, indica que ese aspecto no había sido mencionado hasta ahora durante el procedimiento.

El letrado de la acusación también planteó que no se llevaron a cabo las pruebas interesadas y admitidas, así como que no hubo igualdad de partes en el proceso, lo que favoreció al presunto agresor.

Otro de los argumentos de la acusación particular consistió en que hubo error en la valoración de la prueba, pues no se tuvo en consideración el informe del médico forense respecto a las lesiones que presentó la denunciante. Además, recordó que no fueron analizadas las heces existentes en el inmueble, debidas supuestamente al miedo sufrido por la mujer a consecuencia de la agresión sexual.

El citado abogado solicitó la anulación de la sentencia mencionada y la devolución del caso al órgano que dictó la misma "para que concluya el proceso conforme a derecho".

La Fiscalía se adhirió a los planteamientos de la representación procesal de la denunciante y coincide en que hubo una errónea valoración de la prueba, "y por ello interesa" la anulación de la sentencia, "debiendo dictarse otra, aún cuando sea preciso para ello la celebración de un nuevo juicio".

Desde el Ministerio Público se recuerda que en la propia resolución judicial se reconoce la existencia de lesiones. En el texto de la sentencia se afirma que la mujer "presentó a nivel genital dos laceraciones sangrantes en introito vaginal", pero el fiscal explica que no se analizó el informe del médico forense bajo criterios de racionalidad, llegando a afirmar los magistrados que se trata de "laceraciones pequeñas y que bien pueden ser fruto de una relación sexual consentida".

Para la Fiscalía, también carece de toda lógica la interpretación que se da en la sentencia sobre las marcas que la afectada tenía en el cuello, descartando que se debieran a una agresión sexual. Respecto a las heces existentes en la casa, en la resolución de la Audiencia Provincial se indica, "sin prueba alguna que lo acredite", según el Ministerio Público, que eran "del perro" que se hallaba en la casa.

También recalca el fiscal que, aunque los hechos ocurrieron en la intimidad y sin testigos, "no es lógico ni razonable el estado en el que fue encontrada la víctima después de salir huyendo del inmueble, lo cual fue acreditado por la policía".

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) concluye que "no se ha producido una valoración total ni completa ni acorde a las reglas de la lógica, pues en dicha prueba se ha obviado o interpretado de forma diferente a la expuesta en el juicio por las personas que en calidad de testigos acudieron al mismo". Por ese motivo, la Sala considera que existen motivos suficientes para acoger el motivo legal de error en la valoración de la prueba , "dado que la misma se ha apartado de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, como recuerda la doctrina jurisprudencial".

Y en consecuencia, el TSJC determina que se debe practicar un nuevo juicio por un tribunal distinto al que conoció en su momento las presentes actuaciones en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.