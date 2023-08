Miguel Ángel Martín Blanco es uno de los tres coordinadores de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (Eirif) del Gobierno de Canarias y quien participó en la puesta en marcha de este cuerpo, que vio la luz el 25 de marzo de 2017, siendo presidente Fernando Clavijo.

Nacido en Palencia hace 44 años, explica sin tecnicismos y para todos los públicos los operativos desplegados en la lucha contra el fuego que azota Tenerife hace 9 días. Sin protagonismo, haciendo suya la máxima de que la unión hace la fuerza y poniendo en valor el talento de cada miembro de los equipos, como José María Sánchez Linaje, jefe de sección de la Unidad Orgánica de Incendios Forestales y Medios Asociados en Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, a quien atribuye el diseño de la operación Güímar que permitió cercar al fuego e impedir su avance hacia el Sur de la Isla, o a Julio Herrera Segura, técnico del Gobierno canario que le encomendó organizar los Eirif.

¿Un incendio provocado?

Miguel Ángel Martín admite que el origen del fuego suscita el grande debate, que zanjará la investigación, para precisar que aunque los Eirif han estado a pie de pino, no ha pisado la zona de inicio, algo que prevé en los próximos días. «Viendo cómo se comportó el fuego en los primeros momentos y viendo la progresión y la evolución, si tuviera que opinar diría que no una negligencia. No me aventuraría porque las hipótesis pueden ser varias; la investigación corresponde a la Guardia Civil».

«Este incendio tiene unas características inusuales, pero comparado al que se registró en 2007 tiene un comportamiento parecido, al también al de 1995; son análogos echando mano de memoria histórica», explica el coordinador de los Eirif. «¿Cuál es la diferencia? Aquellos estuvieron azuzados por una ola de calor también. El comportamiento brutal de este incendio es por la ola de calor de los seis días previos. Y no ha aflojado; seguimos en ella aunque bajaron las temperaturas dos días, pero arriba eran inhumanas. La vegetación está extremadamente deshidratada; cuando arde el fuego, vuela. Pero el combustible vivo, que es el que guarda humedad cuando entra la nube y el alisio –pinos y monteverde–, tienen límites bajísimos de humedad por las condiciones de calor».

A sabiendas de estas condiciones, Miguel precisa que no se trata de un incendio inusual ni único. «Ha coincidido con seis días de ola de calor, y que se va a prolongar hasta el martes de la próxima semana según los expertos. No nos ha dado una tregua; han sido unas condiciones salvajes: cuando no ha habido unas temperaturas extremas ha habido mucho viento y cuando aflojaba un poco el viento se reavivaban las temperaturas... No nos ha dado tregua meteorológicamente hablando».

«A eso súmale las condiciones orográficas del terreno, zonas complicadas de acceso... Es un cóctel», explica el coordinador de los Eirif, pero «el incendio no ha generado su propia meteorología». «El cambio climático es evidente, con olas de calor intensas y cada vez más prolongadas; ahora son de diez días, con lo cual cualquier chispa arde como la pólvora».

«Luego hay otro componente, que es la vegetación. Hay treinta años entre uno y otro incendio. «La vegetación va creciendo cada año por más que el gobierno está gestionando el monte, pero se hace en zonas estratégicas, donde se puedan parar el fuego o no se generen incendios». Para Miguel, «el problema es el abandono de los usos tradicionales del suelo.Estamos pasando de una sociedad que era eminentemente agrícola y estamos pasando a una sociedad más tecnificada, más urbanita; nos concentramos en núcleos de población, abandonando los cultivos y las huertas. El monte está comiéndose las casas cada vez más hacia la zona urbana y creciendo en densidad».

«El incendio nos ha tenido en jaque tres días porque el comportamiento del fuego ha ido a peor: no nos funcionaban las líneas, se nos pasaban, teníamos que replegarnos, recolocar el operativo, situaciones de cierto compromiso, aunque no de riesgo extremo, que nos obligaba a salir porque en media hora se iba a convertir en un incendio», añade el coordinador, en referencia a lo que ocurrió en la pista de El Rayo.

Objetivo: salvar las poblaciones

Miguel Ángel Martín reconoce que en la lucha contra el fuego «se determinó salvar las poblaciones; las vidas humanas, lo primero. De ahí que se tomara de referencia la línea de las casas en el Norte y se preparó una línea contundente para salvar a la gente y los bienes materiales». «La planificación estratégica que han hecho los técnicos del Cabildo de Tenerife es digna de reconocimiento; Tito Martínez y José María Sánchez son dos fenómenos».

La operación Güímar, el reto más complicado

La maniobra de la defensa de la población ante el fuego fue complicada porque es una línea muy grande de kilómetros en la que hay que desplegar muchísimo personal por callejuelas estrechas y hay que posicionar todo bien para preparar el impacto con le fuego. »Lo vas conteniendo, y empujando para que no entre en las casas», cuenta Miguel como quien arrastra ciscos en una mesa.

Como el comportamiento anómalo del fuego impedía defender la masa forestal, dado que se saltaba las líneas, se decidió replegarse en la parte baja y defender contundentemente las vidas humanas y las casas. El lunes pasado se planificó el ataque en Güímar.

«Ese frente estaba activo desde el primer momento; era el que se fue desde Arafo por la cresta y lo fuimos pastoreando hasta arriba, como si nosotros fuéramos perros y el fuego, un rebaño de ovejas». cuenta Miguel. «Lo llevamos hasta la cumbre para que no se metiera en los valles, porque de lo contrario sería un desastre. Fuimos haciendo líneas, o con aguas, con un tendido de mangueras y refrescando y haciendo el borde, o cavando hasta suelo mineral, en una línea de un metro cincuenta».

«Piensa que trabajábamos en Arafo mientras había otros recursos en el Norte de Tenerife», hace constar el coordinador. «Hemos hecho una contención del frente de Arafo durante varios días hasta que se solucionó el Norte y llegó hasta Izaña y se cortó, decidimos centrarnos en Arafo. Nos dimos cuenta que la operación era súper compleja porque hay cinco barrancos y había que llevar comida, motosierra, combustible... De hecho hicimos viajes en nuestros helicóptero para llevar 60 litros de agua para el personal y a cuatro metros de altura se tiró en una zona de brezal. El martes por la mañana, bajo la dirección de José María Sánchez Linaje y en colaboración de los coordinadores de otros cuerpos, «que son contundentes, físicamente preparadas y helitransportadas», se preparó la maniobra mientras se defiende otras zonas.

Sólo cabía esperar el fuego abajo en Güímar o entrar e ir a por él, como se decidió, a sabiendas de que era una zona de un acceso complicadísimo. «Asumimos que para eso estamos y fuimos a por él. Entramos por los lomos de Las Dehesas y Lomo Pelado; pillamos el fuego, lo anclamos a una piconera que sabíamos que no iba a saltar y desde ahí trazamos una línea segura. Bajamos el primer barranco, otro segundo donde había un brezal que quemamos para hacer una zona segura negra por si teníamos que protegernos si se complicaba el operativo. Seguimos hasta llegar al barranco de El Frontón, que es inaccesible, con descargas de aguas aéreas que solo se pueden hacer con helicópteros como los nuestros que son capaces de culebrear; no vale el anfibio». En paralelo actuaba desde el cortafuego de Anocheza, donde se actuaba de bloqueo para evitar que se fuera hacia Arico, mientras otro equipo impedía la extensión hacia Güímar».

«La coordinación de los tres cuerpos fue fundamental, además del conocimiento del personal, lo que permitió cerrar la maniobra mientras se empujaba al fuego como si fuera un embudo y se logró asfixiar en el barranco de El Frontón, que no tienes formas de acceder y donde se cerró machacándolo con descargas de agua y retardante». «Esta fue la operación clave para cerrar el incendio; no era el control del fuego pero era la manera de que no hubiera frentes activos en todo el perímetro, aunque todavía no estuviera estabilizado», explica Miguel Martín. «Si no cierras, el perímetro sigue descolgándose. Cada noche era una contrarreloj y no se podía trabajar porque no ves el fondo de barranco ni para ver la maniobra.Era inviable. Por eso se decidió hacer la maniobra durante el día», destaca el coordinador, que atribuye al responsable del operativo para acotar el fuego.

La generación del incendio

¿Un incendio de quinta generación, de sexta?. Miguel huye de esas expresiones. «Hay gente que en incendios forestales vive de la comunicación mediática y que es muy activa en redes sociales. Mientras mis chicos y yo nos estamos quemando las pestañas en los montes, esas personas están en Madrid con un ordenador en su casa, sacando información de varios sitios y tecleando: este incendio está haciendo esto u otro cosa.

«El comportamiento del incendio de 2007, que afectó a Tenerife, fue muy parecido a este. ¿Aquel no fue de sexta generación y este sí?», se pregunta, que no entiende el afán de ponerle nombre a las cosas cuando en realidad se quiere decir que el incendio es complejo y/o anómalo, más o menos complicado. «Este no es un incendio de sexta generación. Según los gurús que acuñan ese término, los fuegos de sexta generación genera su propio meteorología que reseca la vegetación para meter bocados e ir avanzando de manera descontrolada y pone en riesgo a las personas y las casas. Pero eso ya pasaba en la quinta generación; ya no saben qué inventar para vender, que no es otra cosa que vender su imagen personal».

El coordinador de los Eirif se plantea si la gente que se pasa todo el año dando charlas y ponencias si tiene tiempo para luego trabajar contra el fuego, como ocurre con los equipos que coordina. «Hay gente que se pasa la vida de congreso en congreso».

Integración de operativos

Este coordinador de los Eirif concluye que «este incendio que ha durado tanto tiempo –se cumplen hoy nueve días– nos ha dado la oportunidad a poner a prueba la integración entre operativos de diferentes índoles. Y no solo estoy hablando de bomberos forestales, que es nuestro cuerpo, que depende del Gobierno de Canarias». Luego están las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que son helitransportadas, parecida a los Eirif. A este entramado de cuerpos implicados en la lucha contra el fuego forestal pertenece también las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brifor), del Cabildo de Tenerife, que también cuenta con las Brivam, quienes actuaron engranados como uno.

El monte se mete en las casas

El coordinador y uno de los padres de los Eirif asegura que los bomberos urbanos, cada vez más, están entendiendo el trabajo en zona forestal «porque no les queda otra; el monte se está metiendo en las casas, a través de las huertas abandonadas y los cultivos». «Al bombero urbano ya le está tocando defender casas en zonas donde hay pinos y brezos que tiene unos fuegos con unos comportamientos brutales».

Qué son los Eirif

Los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (Eirif) desplegaron a cien efectivos repartidos en diez grupos; cada uno tiene un mando, que es el técnico; luego el capaz, que es un mando intermedio o sargento y luego ocho especialistas. Este cuerpo tiene su sede en La Gomera, La Palma y El Hierro, las islas forestales no capitalinas y se eligieron este emplazamientos porque son las Islas que tiene menos operativos propios cuando se puso en marcha. Los Eirif –que tienen tres coordinadores– se desplazan a la isla donde haya problema. Además se ha incluido dos autobombas de 4.000 litros y dos helicópteros ligeros para desplazar a los efectivos y para tirar hasta mil litros.

El currículum de los Eirif

A raíz del incendio que azotó La Palma en 2016, «que también fue bastante heavy», el Gobierno canario vio la necesidad de apoyar y reforzar a los Cabildos, que tiene un operativo ya establecido, pero cuando la emergencia escala ya un nivel grande se ven desbordados y ahí solicitan ayuda. Hasta entonces se solicitaba ayuda a Península a través del Ministerio, pero tardaban mucho en llegar, y se apostó por estos equipos Eirif, para dar una respuesta inmediata.

Desde la puesta en marcha de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales, en 2017, han participado en el operativo desplegado en Tejeda (Gran Canaria), en 2019, que fue muy grande; Garafía 2020; Arico, 2021; Los Realejos, 2022, y este año, Puntagorda, en la que se quemaron casi dos mil hectáreas, y el que azota ahora el Norte de Tenerife, «que es anómalo y complejo, con una extensión brutal que quedará en una extensión de 15.000 hectáreas afectadas», calcula Miguel.

El volcán de La Palma

Cuando se le pregunta por su experiencia más allá de los incendios, Miguel recuerda la erupción del volcán de La Palma. «No estaba preparado; y me dio una bofetada de humildad el volcán. Pensábamos que íbamos a estar apagando llamas al paso de la colada. Resulta que los dos primeros días estuvimos mirando al techo, cortando carreteras y mirando cómo la colada se tragaba casas porque nos dimos cuenta que no provocaba incendios. Anómalamente, todo los fuegos que provocaba eran aspirados por la columna convectiva del volcán, algo anómalo que no te explican en ninguna asignatura».

«Ante esta situación no teníamos nada que hacer allí, por lo que comenzamos a trabajar en los realojos de la gente, acompañando a las personas a sus casas y además ayudamos a cargar», precisa.

Tranquilidad ante la adversidad

Miguel advierte la necesidad de tener dotes naturales para tomar decisiones con sangre fría y transmitir que todo está controlado aunque estés en el límite del problema. «Si no hay seguridad, sales». «Tienes que dar la tranquilidad como que estás lejos del problema para que el equipo trabaje con estrés físico pero no mental», y pone de ejemplo la situación que se vivió la segunda noche del incendio, el jueves de la semana pasada, en el kilómetro 17, entre Las Lagunetas y La Esperanza, en el municipio de El Rosario.

Entre el monte y los deportes de riesgo

Miguel recuerda que de pequeño quería trabajar en el monte, pero le molaban mucho los deportes de riesgo y con adrenalina: buceo, parapente, ciclismo de montaña, y también los medios aéreos. «Vengo del Norte de Palencia que es muy forestal», lo que marcó su entrada en la escuela universitaria. «Hay gente que no solo se dedica a proteger el monte haciendo informes, sino que se mete en un frente de llamas hasta extinguirlo». «Es una opción vocacional».

«Le pasa a todos los chicos de nuestros equipos: llegan por la noche extenuados tras haberse metido una paliza pero felices por el trabajo bien hecho. Duermen como lirones y al día siguiente, si les digo que hay que replegarse para descansar tras seis días de trabajo se ponen de mala leche porque no quieren irse».

Miguel pasó de trabajar en campañas de verano a integrar una brigada de investigación de incendio en León, Zamora,Salamanca y Ávila. Luego estuvo nueve años trabajando en emergencias en la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, donde desarrolló un grupo de rescate multidisciplinar y de emergencias en protección civil para poner en marcha una unidad de apoyo internacional en desastres –estuvo en los terremotos de Chile, Haití, inundaciones de Paquistán–. Hasta que el proyecto no le ilusionó y, ante la falta de perspectiva, lo dejó. Comenzó a montar una unidad de drones para emergencias cuando lo llamó Julio Herrera, para poner en marcha los Eirif. «Me muevo por proyectos. Si veo algo estimulante y que es una cosa positiva para la sociedad y la naturaleza, ni me lo pienso». «Me vine aquí porque Canarias aúna el mar que me flipa, una calidad de vida espectacular y el canario es súper acogedor». Aunque echa de menos la alta montaña de su Palencia natal, comenzó a vivir en El Hierro dos años y medio para mudarse a La Victoria e instalarse en Los Llanos. «Fue llegar a La Palma y me cayeron volcanes e incendios», comenta con humor. «Me encanta trabajar con estímulo».