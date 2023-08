Las llamas, además, entraron ayer tarde en el corazón del Parque Nacional del Teide, la joya natural de la Isla y Patrimonio de la Humanidad, a través de una zona que se encuentra debajo del Observatorio Astrofísico, que junto con el Observatorio Meteorológico de Izaña han sido desalojados. Las cámaras remotas del proyecto TeideLab, de la Agencia Estatal de Meteorología y Teleférico del Teide, los únicos testigos de esta catástrofe pues además de los desalojos se han cerrado todos los accesos al espacio protegido, pintaban ayer tarde un escenario «horroroso», según fuentes de esta iniciativa, corroborado por una foto colgada en su perfil de la red social X.

De Tacoronte al Valle de La Orotava, las llamas avanzan con un enorme poder destructor por los pinares y el monteverde hacia Los Realejos merced a un viento que pasó de soplar hacia el este en los tres primeros días –en dirección a El Rosario– a hacerlo hacia el oeste en esta cuarta jornada. Se aproxima, además, a zonas habitadas, por lo que todas las casas diseminadas por la Corona Forestal en esta amplia franja han sido evacuadas.

Es un incendio «nunca visto», subrayó Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, que avanzó que desde la pasada madrugada el operativo lidera «una guerra total contra el fuego» en el Norte con cerca de 150 bomberos de diferentes cuerpos de las Islas y la Unidad Militar de Emergencia (UME). También habrá batallas cruciales en el Sur, el otro gran frente del incendio forestal, donde tampoco se ha podido contener el fuego. Preocupa en especial el salto de esta tormenta ardiente, capaz de formar columnas de humo de más de 6 kilómetros y temperaturas superiores a los 300 grados, hacia el pico de Cho Marcial. Tanto en esta parte sureña como en la norteña, las temperaturas extremas de más de 30 grados y los golpes de viento superiores a los 65 kilómetros por hora se sumaron ayer a otros factores propagadores que se han mantenido desde el inicio del incendio el pasado martes: la orografía inaccesible de barrancos profundos y paredes verticales, una sequedad extrema, el humo que dificulta la visibilidad y transporta las pavesas incandescentes, la lluvia de cenizas y la acumulación de mucho combustible vegetal generado después de tres olas de calor seguidas.

El día de hoy va a ser crucial en esta lucha feroz contra un incendio que cada vez se parece más a los creados por el cambio climático, llamados de sexta generación. Tsunamis incontenibles de fuego con llamas que superan los 60 metros. «Va a ser muy duro; el tiempo va a volver a jugar en contra», admitió el presidente canario, para acto seguido enviar un mensaje esperanzador en medio del desastre: «Tenemos la moral alta y vamos a contar con refuerzos». En concreto, se incorporarán hoy al operativo cuatro nuevos medios aéreos, entre ellos dos hidroaviones tipo Foca que se unen a los tres que sobrevuelan mañana y tarde, desde el jueves, Santa Cruz de Tenerife para cargar agua en el Puerto capitalino.

De esta manera, lucharán contra las llamas en el Día D un total de 23 medios aéreos: 8 helicópteros ligeros, 7 helicópteros medianos, un helicóptero Kamov, 5 hidroaviones Foca y dos aviones de carga terrestre. También llegan refuerzos en los medios humanos, con personal por ejemplo de las brigadas contraincendios de Pinofranqueado (Cáceres).

La compañía Endesa cortó ayer la línea eléctrica en La Abejera-Hacienda, en el municipio de La Orotava, debido al avance del incendio forestal. Esta incidencia en el servicio de la luz afecta a 1.136 clientes. Endesa ha destacado que esta línea de media tensión se ha visto afectada directamente por el fuego que avanza por el municipio y que la gran mayoría de clientes perjudicados residen en los núcleos que han sido evacuados. Además, ha anunciado que operarios de e-distribución, la filial de redes de Endesa, se encuentran en estos momentos desplegados en puntos claves del perímetro del incendio, «por si fuera necesario realizar más maniobras en las líneas eléctricas».

La rotura de dos canales que transportan agua al Área Metropolitana de Tenerife de las galerías y pozos del Norte, el de Aguamansa (La Orotava) y el de Río Portezuelo (El Rosario), han afectado al abastecimiento, en especial en Santa Cruz y La Laguna. En la capital tinerfeña, algunas zonas del Distrito Suroeste se han visto afectadas. Emmasa, la empresa concesionaria del servicio de agua, monta una conexión para garantizar el suministro en la mayoría del distrito, pero zonas de El Tablero y La Gallega sufrieron ayer cortes, según informó el Consistorio chicharrero. El Ayuntamiento coordina un dispositivo para llevar agua, mediante cubas y garrafas, a aquellas calles afectadas, entre otras Crisantemo, Anémona, Araña, Malva, El Mojo, Capuchina, Zarzamora, Turilago, Castaño y Ciruelo. Mientras, en La Laguna, volvió la normalidad al suministro después de que el viernes se tuviera que interrumpir durante siete horas en Santa Rosa de Lima, Montaña La Mina, Camino Guillén, Las Mercedes y La Degollada, lo que afectó a unos 7.700 habitantes.

Dos ministros en funciones del Gobierno nacional visitaron ayer el centro de control que coordina el operativo contraincendios y diferentes zonas afectadas. Se trata del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Turismo, el tinerfeño Héctor Gómez. «Nos podemos sentir razonablemente seguros y esperamos que en los próximos días podamos tener el incendio controlado y que el tiempo acompañe», aseguró Grande-Marlaska. Para mañana lunes se espera la visita del presidente del Gobierno estatal en funciones, Pedro Sánchez.

El Gobierno de Canarias declaró ayer «desfavorable» la calidad del aire en las zonas afectadas por el incendio forestal por culpa del humo y la ceniza. No obstante, no decretó ningún confinamiento. Este aviso es para la vertiente Norte en los municipios de Los Realejos, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla. También se ha activado para la vertiente Sur en los municipios de Arafo, Candelaria, Güímar, Fasnia y Arico.

Este tipo de humo está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que se emiten por la combustión de la vegetación y otros materiales. La población con mayor riesgo son las personas con enfermedades respiratorias o cardiacas previas, como asma, bronquitis crónica y enfisema; así como niños, mujeres gestantes y ancianos y personas que realizan actividad física intensa o con movilidad reducida. Se aconseja evitar la permanencia en el exterior y la realización de actividades físicas intensas; cerrar puertas y ventanas; y en el exterior usar la mascarilla FFP2.

Las condiciones del tiempo que se dieron en las zonas afectadas por el fuego convirtieron la jornada de ayer en un infierno. De hecho, la gran mayoría de las evacuaciones preventivas que se realizaron estuvieron relacionadas con unos cambios observados durante la madrugada. Por lo general las temperaturas subieron entre dos y tres grados, pero ése es un dato anecdótico si tenemos en cuenta las altas temperaturas que se toman en el perímetro del incendio. Más preocupante es la acción del viento. «Para hoy se esperan rachas importantes –de entre 40 y 50 kilómetros por horas– de noroeste que sí que pueden complicar las labores de extinción», precisa Adrián Cordero, meteorólogo del programa Ponte al Día de Televisión Canaria.

El tiempo no ayuda

Por encima de los 30 grados centígrados las condiciones para luchar contra una catástrofe natural de estas dimensiones son complejas y esos registros se superaron en la mitad de los municipios tocados por el fuego: La Orotava (32º C), Arafo (31º C), Güímar (31º C), Candelaria (30º C) y Santa Úrsula (30º C). Otro de los factores que hay que tener en consideración es que un incendio forestal tan voraz es capaz de crear sus propias condiciones meteorológicas, es decir, que ante eso no hay nada que hacer. Tampoco se descarta que pueda llover en algunas franjas del incendio. «Ya se está generando una nubosidad de evolución», avanza Cordero al mediodía del sábado «pero ése pirocúmulo puede dejar alguna lluvia ocasional... Si decimos que las descargas de los helicópteros o hidroaviones no llegan con la intensidad deseada a la zona quemada, qué podemos esperar de un chipi chipi», advierte Adrián no sin establecer una comparación muy clarificadora. «Es como tratar de apagar el incendio con un regador. Aún no estamos en un escenario favorable». | J.D.