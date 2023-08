Es uno de los expertos que mejor conocen cómo se comportan las invasiones de aire sahariano –su tesis doctoral, dirigida por la doctora María Victoria Marzol Jaén, analiza su incidencia en las Islas– y su primera reflexión del incendio que sigue castigando a la Isla gira alrededor de este fenómeno: «Éste es un poco extraño porque se origina al terminar una advección sahariana, normalmente la mayoría de los incendios forestales que ocurren en Canarias se producen bajo una situación de aire sahariano», aclara en relación a otros episodios similares que se sucedieron en Gran Canaria (2009), Tenerife (2007) o La Palma (2020).

Director de la cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres de la Universidad de La Laguna y especialista en cambio climático, Dorta destaca la «gran intensidad» con la que ha evolucionado un fuego que se está alimentando de unas «temperaturas elevadas y una inversión térmica muy baja». En este sentido, subraya que «el hecho de que empiece en una gran altitud, es decir, por encima de la inversión térmica está favoreciendo que se encuentre con un combustible extremadamente seco y unas altas condiciones de sequedad, que son las que finalmente posibilitan un gran incendio forestal.

Descontrolado

El geógrafo de la ULL hace hincapié en el hecho de que «cuando un incendio no se ataja a tiempo se descontrola y eso es lo que ha sucedido» con la catástrofe que azota a once municipios tinerfeños. Sobre su voracidad añade que no sólo está vinculada a una velocidad de propagación descomunal, sino con las complejidades orográficas de la Isla. También influye la circulación convectiva de la columna de humo que se genera. «Ésta dispersa material incandescente que cae ladera abajo, con lo cual el fuego no sólo avanza a favor del viento dominante, que son muy cambiantes, sino que empieza a perder altura y ya tienes llamas arriba y abajo».

«Caótica». Así califica Pedro Dorta la circulación que se desencadena en un incendio. «Es algo impredecible», remarca justo antes de exponer una idea que tiene que ver con la masa forestal de la Isla: «Favorece el desarrollo de un gran incendio porque es abundante y seca». Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los equipos de extinción que están trabajando en los montes tinerfeños, según él, es el desarrollo de «fuego súbito o explosivo que impide acabar con él», sostiene al tiempo que envía un mensaje que lo dice todo: «Esto es una muestra de que el poder de la naturaleza aún es muy superior a la tecnología humana... Por muchos aviones que se tengan es muy difícil apagar un incendio de esta magnitud», incide sobre las dificultades que aún están por llegar antes de que las autoridades aporten noticias positivas. Y es que, a pesar del titánico esfuerzo que realizan los profesionales, tanto en tierra como desde el aire, la situación sigue fuera de control.

El pino es una especie que arde con facilidad y, precisamente, ahí se concentra el principal obstáculo para lograr controlar las llamas. «El combustible acapara una gran dimensión de forma rápida y ésa es la razón por la que es muy difícil de apagar», añade el especialista sin perder de vista el incremento de las temperaturas que se ha producido en las últimas horas. «Las condiciones ambientales han empeorado y no favorecen las tareas de extinción. En este sentido, el tiempo atmosférico puede llegar a ser un aliado o un enemigo dependiendo de su comportamiento», argumenta sobre uno factor como, por ejemplo, el viento: ayer las mayores rachas se midieron en El Rosario (24 km/h) o El Sauzal (20 km/h) y en el resto de los once municipios afectados se situaron entre los 15 y 17 kilómetros por hora.