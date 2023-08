Las circunstancias de la desaparición de Inga Nuke, la mujer de 51 años que apareció viva después de que permaneciera nueve días desaparecida, siguen sin estar muy claras. En su declaración ante la Guardia Civil denunció que había sufrido violencia de género por parte de su pareja sentimental, que ayer fue detenida por la Policía Nacional a la espera de su pase a disposición judicial. Ambos reconocieron que habían discutido el día que se le perdió la pista de Nuke, quien aseguró que recibió un empujón durante un enfrentamiento verbal que se registró en el interior de un bar y en el que participaron su compañero sentimental, su suegro y la pareja de este.

La desaparecida interpuso la denuncia el pasado martes después de que fuera encontrada en Arucas. Ya en el cuartel de la Guardia Civil, afirmó que el 29 de julio, cuando desapareció, hubo una discusión en un bar en la que participaron su novio, su suegro y la pareja de su suegro. En su afán por intermediar en el enfrentamiento para apaciguar las aguas, recibió un empujón por parte de una de estas personas y se golpeó contra una pared. Aquel día abandonó su casa y, según la versión que da la familia, el compañero sentimental no le dejó que se llevara el móvil ni el resto de sus pertenencias. Al día siguiente, regresó a su domicilio en Las Mesas con varias heridas en los brazos. Pese a ello, el novio no avisó a la ambulancia para que la atendiera ni tampoco la dejó entrar para que recogiera sus cosas. Desde entonces, nada se supo de su paradero hasta el pasado martes.

Nueve días en los que, como precisaron otras fuentes, su compañero estuvo presente en los rastreos que se organizaron para tratar de localizarla. Estas fuentes destacaron que estuvo informando de todos los sitios a los que acudió y que en ningún momento se sospechó de que hubiera indicios sobre violencia de género porque tampoco se habían registrado denuncias previamente. La familia admitió que mientras pasaban los días dudaban de la declaración del novio, sobre todo porque no impidió que abandonara el domicilio cuando regresó herida, aunque confirmó que participó de manera activa en la búsqueda.

Mientras decenas de personas peinaban los barrancos y laderas de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Teror, Nuke dijo que se guareció en una caseta abandonada, bebiendo agua de un pozo que conseguía filtrar con carbón, cogiendo fruta que había en las cercanías de donde se encontraba y haciendo ejercicio para mantenerse activa, como apuntó ayer su hija Silvia a este periódico. Otras fuentes policiales, sin embargo, señalaron que durante ese tiempo supuestamente había estado pidiendo comida a otras personas en la zona sin decirles que se encontraba desaparecida.

La mujer, que todavía está aturdida por todo lo sucedido, no sabe situar exactamente dónde se encontraba el lugar donde se refugió, pero su familia lo sitúa en una zona conocida como Olivares, entre el barrio capitalino de Las Mesas donde residía y Santidad Alta, en el municipio de Arucas. Tampoco abandonó el lugar porque no sabía cómo bajar al barranco por miedo a caerse. Indicó que a lo largo de estos nueve días vio un helicóptero sobrevolar la zona, que llegó a hacer aspavientos con una de las dos camisetas que llevaba, pero que desde la cabina nadie se percató de su presencia. Y es que no era consciente del despliegue que se había formado para su búsqueda con cientos de carteles pegados por todos lados. «Se podía hacer una idea», declaró Silvia.

El pasado martes, cuando unos vecinos de Arucas la reconocieron al acercarse a ellos a pedirles agua, la Guardia Civil la trasladó hasta el cuartel de Arucas para tomarle declaración. Inga Nuke contó lo que había ocurrido y aseguró que había sido víctima de violencia de género, por lo que los agentes recogieron su denuncia que fue derivada a la Policía Nacional, competente en el caso al producirse la desaparición en Las Palmas de Gran Canaria. Así, detuvieron ayer a la pareja sentimental por un presunto delito de violencia de género. En los próximos días se celebrará un juicio rápido.

Inga Nuke, mientras, se recupera junto a sus familiares. «Está bastante débil, con el azúcar bajo», apunta su hija Silvia, aunque su estado de salud es bueno.