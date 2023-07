¿Cuánto tiempo lleva como voluntario?

Pues llevo como voluntario forestal más de 20 años, primero con las brigadas de Protección Civil y a partir del incendio de Fuencaliente de 2016 dentro de la Asociación Medioambiental de Voluntarios Forestales Sin Suela. La verdad que siempre me ha gustado estar metido en colectivos y arrimar el hombro y lo de los voluntarios forestales me encanta porque soy un apasionado del medio ambiente, del monte, del campo, de la actividad al aire libre y también, por supuesto, me gusta la parte de poder ayudar en los momentos de mayor dificultad. Esto es lo que he vivido siempre de mis mayores y de mis vecinos y que yo decidí seguir.

¿Es el primer incendio en el que ha intervenido en su municipio, en Tijarafe?

Lamentablemente no es el primer incendio en el que intervengo como voluntario en Tijarafe o fuera del municipio. He participado a lo largo de esos 20 años en muchos incendios en toda la Isla de La Palma y también intervine en la emergencia del volcán de Tajogaite.

¿Cómo vivió la madrugada del viernes al sábado?

Pues fue muy dura y sigue siendo duro. Me enteré a través de un mensaje que enviaron en el chat de la asociación de voluntarios forestales en torno a la una de la madrugada de que había un conato en Puntagorda. Inmediatamente me vestí y tiré para allí y lo que me encontré fue dantesco. Había viviendas ardiendo entre la zona de la avenida y la carretera general, los vecinos corriendo, intentando ayudar a evacuar a las personas dependientes, otros buscaban mangueras, cubos de agua o lo que fuera para intentar salvar sus casas hasta que poco a poco fueron llegando los medios. Hasta ese momento yo ni siquiera tenía conmigo el EPI, no tuve tiempo ni de cogerlo, me lo trajeron, me vestí y me coloqué con los compañeros de la asociación intentando colaborar organizadamente en líneas de defensa para intentar salvar algunas casas.

Todas las catástrofes siempre tienen alguna historia complicada detrás. En este último incendio hay muchas. Una bodega familiar, por ejemplo, que me consta se levantó con muchísimo trabajo, con mucho sacrificio y que la arrasó por completo este incendio, por mencionar solo una, pero todas son duras. Detrás de cada pérdida hay una historia vital que en este caso se ha llevado el incendio. Va más allá de lo material. Eso lo aprendemos en cada episodio como este incendio, pero, sobre todo, con el volcán.

Participó también como voluntario durante la erupción del Tajogaite ¿este incendio le ha hecho revivir el drama del volcán?

Sin duda, la erupción del volcán está muy reciente y fue tremendamente dura. No me puedo olvidar de la situación que viví como voluntario y que volví a revivir en este incendio. Para mí fue especialmente duro ayudar a la gente a desalojar sus casas durante la erupción volcánica y luego sentirme mal al llegar a la mía pensando en que había muchas personas que no podrían volver nunca más a sus hogares.

¿Ha hecho ya el Ayuntamiento de Tijarafe una valoración de los daños y el impacto económico que tendrá el municipio?

Ya hemos empezado a valorar los daños. Nos hemos puesto manos a la obra dos días después del inicio del incendio porque entendemos que no podemos perder tiempo y es necesario ayudar a los vecinos a restituir las pérdidas. Queremos tener una valoración preliminar cuanto antes de las afecciones a viviendas, bodegas, cultivos, ganaderías e infraestructuras públicas para que las administraciones competentes puedan ya empezar a trabajar.

¿Cree que su municipio podrá retomar la normalidad a corto plazo?

Sé que para muchos de mis vecinos y vecinas ha sido muy dura la evacuación, salir de sus hogares con la incertidumbre de no saber si volverían a encontrar sus casas, sus terrenos, porque lo que dejaban atrás es buena parte de su vida. Sin embargo, una vez pase todo esto y teniendo en cuenta que no ha habido daños personales sino materiales toca intentar ayudar a la gente a continuar hacia adelante. Vamos a buscar la manera desde el Ayuntamiento de Tijarafe para que a través de ayudas públicas e incentivos los que afectados por el incendio se puedan volver a levantar.

¿Qué le han enseñado los incendios en materia de prevención?

Es fundamental que la gente entienda la importancia de tener los entornos de las viviendas limpias, de tener cuidado porque a veces los incendios se pueden prevenir simplemente poniendo atención, teniendo cuidado y anticipándose a los problemas. Es muy importante mantener todo nuestro paisaje agrario en producción porque el abandono del campo es uno de los mejores amigos del fuego y de los peores enemigos de la población y tenemos que intentar por todos los medios desde las administraciones que se incentive la actividad primaria y la gestión de los montes para poder tener una isla más segura.

Este incendio es un nuevo varapalo para una isla que ya no se ha recuperado del volcán…

La verdad que han sido unos años muy duros para todos los palmeros y menos mal que somos resilientes y luchadores porque todas las catástrofes que hemos vivido. Durante estos días ver el movimiento del dispositivo de extinción con todos los los operativos en marcha nos recuerdan a aquellos tres meses largos del volcán y necesitamos ya un poco de tranquilidad para recuperarnos y seguir siendo la isla bonita de gente amable, hospitalaria y luchadora que siempre hemos sido.