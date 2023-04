El pasado miércoles en Gran Canaria, el CEO de Canarias Prime, Edgar Aldaz, fue detenido por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. Esta noticia ha dejado a muchos consumidores de esta plataforma preocupados por el destino de los pedidos que habían quedado pendientes.

De hecho, la propia empresa emitió emitió un comunicado pocas horas después del arresto en el que, además de informar del cese de Aldaz, aseguraba a sus usuarios que la compañía seguirá operando con normalidad para garantizar el servicio.

Canarias Prime, una plataforma de compras en línea, cuenta con una valoración de 3,3 estrellas en Google y un total de 184 reseñas por parte de personas que han utilizado sus servicios. Aunque hay opiniones positivas, también hay clientes descontentos que se quejan de los retrasos en la entrega, cambios de precio y envío de productos no seleccionados.

Críticas

Una compradora, Vanesa Redondo Mayo, comentó hace tres meses que "Nefasto! al igual que otros comentarios que veo ahora anteriores, he realizado un pedido con un descuento en Zalando, y en lo que se gestiona el pedido, el artículo cambia de precio y entonces ya no lo procesan. Eso si, el cargo a la tarjeta si está realizado claro.. En mi opinión es una estafa de servicio, no puede ser que cobréis por una atención que no cumplís. Y si sabéis de antemano que sucede eso con los productos ya sea con el precio o con el stock, no podéis realizar el cobro previo a confirmar el pedido y que el cliente se quede sin el producto y sin el dinero por 7 días".

Otro cliente descontento fue Joaquín Rodríguez Afonso, quien dijo que "Me compraron unas Adidas en reyes y me las enviaron dos tallas menos de las que se habían comprado. No se hicieron responsables de su error y me quedé sin regalo. Un desastre de empresa".

Satisfacción

Sin embargo, también hay clientes satisfechos con la plataforma, como Gustavo Sánchez Santana, quien dijo hace dos meses que su primera experiencia con Canarias Prime había sido "estupenda". "Finalmente, no han podido enviarme el pedido que había realizado, porque Huawei lo canceló y no se los envió a sus almacenes en Madrid. No obstante, en todo momento, me enviaban correos electrónicos explicándome la situación, cómo iba el trámite hasta que, en el día de hoy, me avisaron de que no se iba a poder hacer y me iban a reembolsar el dinero lo antes posible. No tardaron nada, en el mismo día, recibí mi reembolso. Volveré a pedir por aquí. Espero que con más suerte", señaló.

En la página oficial de Facebook de Canarias Prime, la satisfacción de los clientes es más o menos la misma, con una valoración de 3,8 sobre 5. Los comentarios también se dividen entre clientes satisfechos y aquellos que no recomiendan la compra en esta plataforma.