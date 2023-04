La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que impuso una condena de 23 años de prisión al acusado de asesinar al propietario de la empresa Gomera Producciones.

El citado órgano desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del autor de los hechos, que consistía en que en dicha muerte violenta no existió ensañamiento (es decir, causar un dolor innecesario en la víctima). También planteó dudas sobre el número exacto de puñaladas que recibió la víctima. Para ello, se basa en que en la sentencia el magistrado aseguró que el afectado recibió «aproximadamente» una veintena de heridas de arma blanca.

La Sala de lo Civil y lo Penal no comparte ese planteamiento de la representación del acusado, ya que, tanto si fueron veinte como si hubo algunas menos o unas pocas más, se trata de una cantidad significativa, «que deja claro que hubo ensañamiento». Otro de los argumentos esgrimidos por la abogada defensora se basó en que el empresario no sufrió, pues debió tener una muerte rápida. Sin embargo, desde el TSJC recuerdan que, aunque los miembros del Tribunal del Jurado no lo citaron en el objeto del veredicto, los médicos forenses que intervinieron en el juicio afirmaron que Carlos Torres tuvo «una agonía relativamente prolongada».

El asesinato del propietario de Gomera Producciones se produjo a las 15:30 horas del 11 de marzo de 2020, es decir, apenas tres días antes de que se decretara el estado de alarma en el país por la pandemia de covid-19.

El hoy condenado por los hechos supuestamente quería vengarse de Torres, ya que éste y su exmujer habían iniciado una relación. A través de un tercer hombre, concertó una cita con el productor en la sede de Gomera Producciones, en San Isidro. En uno de los salones, el implicado, que había trabajado en dicha sociedad, atacó a Torres con un cuchillo de 20 centímetros de hoja en la parte alta de la espalda, el cuello y el tórax. Las lesiones alcanzaron el corazón y los pulmones. La víctima no pudo defenderse de manera efectiva y agonizó por el encharcamiento de sus pulmones.