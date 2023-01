La Policía Nacional ha intervenido en la atención en primeros auxilios a un bebé que no respiraba. Los agentes se encontraban en la zona de Plaza España de Santa Cruz de Tenerife cuando un varón apareció a los lejos corriendo con un bebé en brazos. A este varón le acompañaban dos personas que resultaron ser los padres del bebé, de origen búlgaro y que al no hablar español únicamente señalaban la garganta del menor.

Los policías al comprobar que el bebé efectivamente no respiraba, presentaba un color azulado y no gesticulaba, procedieron a solicitar la presencia de una ambulancia mientras realizaban una valoración previa del estado del menor. Mientras acudía la ambulancia solicitada, los agentes, con formación en primeros auxilios, reconocieron que lo que estaba sufriendo el menor era un atragantamiento, por lo que procedieron a realizarle la maniobra de Heimlich, logrando que expulsara un trozo de alimento que al parecer provocó el atragantamiento del bebé. Al no recobrar con total normalidad la respiración y a raíz de la urgente necesidad de atención médica, los policías decidieron trasladar al bebé al centro de salud más cercano con la finalidad de que pudiera recibir atención especializada por parte de personal sanitario.

Traslado al centro sanitario

Uno de los policías salió corriendo con el bebé en brazos y lo entregó al personal sanitario del centro de salud para su revisión y valoración. Una vez allí y junto con los padres, los servicios médicos informaron de la necesidad de realizar comprobaciones específicas del estado de salud del bebé para evitar posibles complicaciones, por lo que recomendaron su traslado al Hospital de la Candelaria. Finalmente los agentes colaboraron también abriendo paso a la ambulancia con el furgón policial donde a su vez se transportó al padre para facilitar el traslado. El menor ingresó en el ala de pediatría del Hospital de la Candelaria donde recibió la atención necesaria y encontrándose fuera de peligro.