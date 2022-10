El acusado de matar a un taxista de 64 años en San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona en julio del 2019, Jofre Andrés Saldaña, pidió perdón por lo que hizo y mostró su arrepentimiento. Así lo aseguró durante el último turno de palabra que le brindó el magistrado presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis González, al finalizar el turno de exposición de las conclusiones de las partes.

El joven colombiano señaló que no fue consciente de lo que cometió y aclaró que «no soy quién para quitar la vida a nadie». Admitió que, hace más de tres años, era una persona muy inmadura. «Soy consciente del daño que he hecho a la familia» de la persona fallecida, Gabino, un taxista nacido en Granadilla y que trabajaba en un vehículo con licencia de Adeje. «Pido perdón a la familia y a ustedes (en relación al Jurado); hagan lo que tengan que hacer», dijo el acusado.

Las partes aprovecharon el turno de exposición de sus conclusiones para reafirmar sus posiciones iniciales, después de que durante tres sesiones se pudieran analizar en la sala de vistas las diferentes pruebas testificales y periciales.

La fiscal, Olga Méndez, aclaró que el acusado «asesinó»a la víctima «con alevosía y ensañamiento». Y advirtió de que el joven latinoamericano «no ha dado ninguna explicación» sobre lo que pasó, pues se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del Ministerio Público, de la abogada de la hija del fallecido y de su propio letrado.

Para Méndez, Gabino sufrió «un ataque sorpresivo e inesperado, y no se pudo defender». Tras trabajar en el turno de noche y llegar cansado a bajar unas bolsas de mudanza, en realidad se quedó «atrapado» en un garaje oscuro. Como ejemplo de que estaba confiado, la fiscal apuntó que apagó las luces del coche, puso el freno de mano y quitó las llaves del contacto. Incidió en que los forenses no hallaron huellas de una actitud defensiva ni en sus uñas ni en sus manos, donde no hay restos del ADN del acusado. Y, por el contrario, la sangre de la víctima sí llegó hasta los pantalones cortos, los calzoncillos y los calcetines que llevaba puestos Jofre Andrés. Tales prendas fueron puestas en remojo en agua, antes de que las llevaran a una tintorería.

La representante del Ministerio Público añadió que el hoy acusado accedió de forma sigilosa al garaje y minimizó los riesgos hacia su persona. «Lo mató pisoteándolo, con rabia, saña, de forma cruel, cuando la víctima no se podía defender», comentó Méndez.

Si los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de julio, al día siguiente el acusado acudió al centro de salud de El Fraile por una contusión en la mano, pero para la que había pedido cita previa antes de que se produjera la muerte violenta de Gabino. Además, aseguró que la defensa no había aportado pruebas de que se hubiera producido una pelea. Y esa hipótesis es la que mantienen los investigadores de la Guardia Civil, que consideran que en el lugar de los hechos no había elementos propios de una reyerta entre dos hombres.

Zonas sensibles

Respecto a la agravante de ensañamiento (causar un dolor innecesario a la víctima antes de morir), la representante de la Fiscalía aclaró que la víctima no murió de un traumatismo craneoencefálico, sino tras recibir numerosas lesiones en zonas sensibles. Hubo un sufrimiento físico y psíquico, pues «sabía que iba a morir a golpes» de un desconocido, sin saber por qué, a juicio de Olga Méndez. También argumentó que no existen pruebas de que consumiera alcohol y drogas antes de matar a Gabino.

La abogada de la acusación particular, Candelaria Velázquez Padilla, explicó que otro ejemplo de que no hubo pelea ni defensa real de la víctima fue que, a los cuatro días de los hechos, cuando fue detenido por la Guardia Civil, Jofre Andrés «no tenía ni un hematoma». Para esta letrada, Gabino ni siquiera vio venir el primer golpe. Respecto al ensañamiento, afirmó que la víctima pudo tardar en morir unos treinta minutos. Y mencionó las palabras de una psiquiatra forense que se entrevistó con el implicado, quien le admitió que, en un determinado momento, paró de golpear, pero le dio rabia y continuó con la sucesión de lesiones. Y, además, lo quemó. La abogada de la familia preguntó que con qué objetivo: si para causar todavía más dolor o para borrar huellas.

Juventud

El letrado de la defensa, Kilian Cabrera, negó que la víctima fuera atacada por la espalda, que cayera al suelo de forma inmediata y que no se pudiera defender. Atribuyó el comportamiento violento de Jofre Andrés Saldaña a su juventud y que no era consciente de lo que hacía. Admitió que Gabino pudo morir con sufrimiento, «pero durante muy corto tiempo». El abogado del acusado explicó que en Colombia tenía antecedentes por el consumo de droga.

La pregunta importante de este asunto que algunas partes creen que no se ha respondido durante el procedimiento es cuál fue el móvil de la muerte violenta. Sobre la supuesta explicación de que el joven colombiano iba a vender aquella madrugada un gramo de cocaína y se confundió de comprador, el abogado defensor insistió en la jornada de ayer en esa hipótesis. Citó que, en los más de treinta minutos que Jofre André Saldaña pasó dentro del garaje, el ascensor y pasillos del edificio San Miguel, las cámaras de una empresa cercana captaron que un coche paró frente a dicho inmueble y un parque que había por la zona. Y, además, el conductor de dicho vehículo se bajó. Para el letrado Kilian Cabrera, esa pudo ser la persona que iba a comprarle la droga a Jofre. Defendió la idea de que el detonante de la agresión mortal «fue accidental», en la medida en que «no hay un móvil pasional ni económico», a la vez que el acusado tampoco conocía el edificio ni tenía preparado un plan de fuga. Este abogado también sugirió una serie de suposiciones acerca de lo que pudo ocurrir. Una de ellas fue que el joven ofreció a Gabino la droga y le exigió que le entregara el dinero, así como que la víctima se asustó. También piensa que el taxista sacó una lima de su Seat Trans para tratar de defenderse, pero que está acabó clavada en la matrícula de otro coche. Y respecto a las gotas de sangre de Saldaña halladas en el garaje, el letrado defensor apuntó que se pudieron deber a que Gabino le dio un golpe en la nariz a su agresor.