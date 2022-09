La inmensa mayoría de los canarios atendió a las recomendaciones y advertencias comunicadas por los Servicios de Emergencias de Canarias durante el paso del ciclón tropical 'Hermine' y afortunadamente, y ahora que la tormenta tropical nos ha dejado, podemos afirmar que no hay que lamentar daños personales, solo materiales. Sin embargo, no todos hicieron caso a los consejos de seguridad que transmitieron las autoridades, incluso, llegaron a poner en riesgo su propia vida de forma imprudente, aunque finalmente no ocurrió ninguna desgracia. No obstante, estos comportamientos pueden acarrear multas.

Un ciclón ‘Hermine’ mermado deja intensas lluvias sin graves daños A pesar de dichos comportamientos aislados, lo cierto es que "la gente captó el mensaje", como ha afirmado hoy lunes el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez. "La población del Archipiélago ha "captado el mensaje" sobre los peligros potenciales de la tormenta tropical Hermine, lo que ha contribuido a minimizar los daños, ha considerado. Moisés Sánchez valora que la gente se haya "tomado muy en serio" las recomendaciones de autoprotección y que las ciudades hayan permanecido prácticamente "desiertas" este fin de semana.