La Policía Nacional ha detenido en Adeje al conductor de un vehículo al que le constaban varias órdenes de detención vigentes por robo con violencia e intimidación.

Los hechos se produjeron mientras realizaban labores propias de la prevención de la delincuencia cuando observaron a un vehículo circular a gran velocidad por zona urbana poniendo en riesgo la seguridad vial, concretamente un Citroën C5 en la Avenida Rafael Puig Lluivna.

Ante esta circunstancia persiguieron al coche y lograron interceptarlo, procediendo a la identificación de sus ocupantes.

Durante la identificación pudo constatarse que al conductor, de nacionalidad marroquí y 21 años, le constaban tres órdenes de detención vigentes por robos con violencia por lo que se procedió a su detención y puesta a disposición judicial.

A los otros tres ocupantes, también marroquíes y de 23, 21 y 20 años no les constaba nada y no podían ser relacionados con otros hechos delictivos, por lo que no fueron detenidos.

Sin embargo, en la pertinente requisa se localizó un machete de grandes dimensiones (60 centímetros de longitud) así como una máscara de disfraz y una gran bolsa de monedas de un euro por lo que fueron intervenidos por su posible relación con actividades delictivas.