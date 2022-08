La Policía Canaria ha abierto sanciones a seis empresas dedicadas al turismo activo que no disponían de los permisos pertinentes para conducir vehículos tipo todoterreno –tipo quad– en el entorno del Parque Nacional del Teide.

Según el propio cuerpo policial, se han detectado varias infracciones relacionadas con el tipo de actividad. El Teide es uno de los lugares en los que más trabajan este tipo de empresas, pero en ocasiones algunas de ellas carecen de las licencias necesarias.

Las infracciones de este tipo son frecuentes y, de hecho, cuatro de cada seis empresas de turismo activo inspeccionadas son amonestadas por diversos motivos. Conducir sin permisos por zonas no habilitadas para ello solo es uno de estos. También destaca las que se introducen por zonas no permitidas como senderos y zonas de reserva dentro del propio parque nacional o carecer de seguro de responsabilidad civil. En otras ocasiones, los trabajadores no están dados de alta en seguridad social. Otras veces ni siquiera es una empresa, pues es un ciudadano el que realiza excursiones ilegales.

Cabe recordar que el entorno de Las Cañadas está protegido por la fragilidad de sus ecosistemas y, en consecuencia, circular fuera de la carretera o en pistas abiertas al público está terminantemente prohibido. Este entorno es uno de los principales atractivos de las empresas de turismo activo que ofrecen excursiones a diferentes puntos de la isla, con el Teide como protagonista de los paquetes más caros, alcanzando los 150 euros por persona.