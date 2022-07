Los servicios que actúan en la extinción del incendio forestal declarado el jueves en Tenerife han ordenado nuevas evacuaciones preventivas de varias poblaciones de la zona alta de Los Realejos y del municipio de La Orotava en la tarde de este sábado.

Se trata de los barrios de Las Arenitas, Cruz del Castaño y zona de Chanajiga en Los Realejos y de la calle Orégano en el término municipal de La Orotava, según ha explicado el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

Pérez ha explicado que son evacuaciones que tienen como objetivo asegurar que ni el incendio ni las labores de extinción causan molestias a los vecinos y ha asegurado que en este momento no hay un peligro inminente para las viviendas.

Pérez no ha querido precisar el número de vecinos afectados hasta que no tenga el dato más concreto pero ha señalado que, según los técnicos, "no es mucha gente" y ha señalado que el punto de encuentro es el polideportivo de Las Llanadas.

Ha insistido en que lo principal es la seguridad de las personas y ha confiado en que estas evacuaciones duren lo menos posible.

Pérez ha recordado que durante el día han trabajado en la extinción del fuego entre 160 y 200 personas y ya se ha incorporado a las labores un hidroavión y en las próximas horas lo hará otro.

El frente que afecta a esa zona, ha explicado el consejero autonómico, es difícil ya se trata casi de un talud vertical que separa el valle de La Orotava.