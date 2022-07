La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan las causas que originaron el incendio forestal que se inició el jueves en la zona de Los Campeches, en el municipio tinerfeño de Los Realejos, y que ya también afecta a terrenos de San Juan de La Rambla y La Guancha.

Fuentes de la Policía Nacional han indicado a Efe que desde el jueves se investigan las causas del origen del fuego, que se inició en una zona donde hace dos semanas hubo otro conato, según ha precisado hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Precisamente, el líder del Ejecutivo regional había avanzado en la rueda de prensa de primera hora de la mañana que las pesquisas en este sentido se habían puesto en manos de los cuerpos de seguridad.

En ese sentido, ljefa de servicios de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno canario, Montserrat Román, dijo que el lugar exacto en el que se inició el incendio se conoce desde ayer, lo cual ha considerado una buena noticia para la investigación.

Torres destacó también que "no se sabe si ha sido intencionado o no, ha pedido que se deje trabajar a los especialistas". Desde el pasado jueves también el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, entendía que "no es de extrañar" que las llamas fueran provocadas.

El perímetro de este incendio es de unos 11 kilómetros y la superficie afectada es de unas 500 hectáreas, sobre todo de monte público, y como consecuencia de este incendio no ha sido preciso evacuar a vecinos, si bien algunos han decidido alojarse en casa de familiares.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado este viernes que el fuego sigue activo, y ha añadido que si bien la previsión es que las temperaturas bajen en las próximas horas también está previsto que el domingo vuelvan a subir, para recordar asimismo que toda Canarias está en alerta por incendios forestales.

En las labores de control de este incendio se trabaja con diez medios aéreos y con unas 150 personas desde tierra de forma directa, mientras que colaboran más de 100, entre policías locales y nacionales, guardia civil, Cruz Roja, y otros servicios.