La caída de la ‘narco’ Lida R. empezó con sus vendedores en Tenerife

La investigación de la Guardia Civil que desmanteló la organización liderada por la paraguaya Lida R. comenzó por la información recibida por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) sobre dos personas de la zona costera de La Laguna que distribuían cocaína, que la droga procedía de Paraguay y que a Tenerife llegaba gracias a personas latinoamericanas. Así lo explicó un capitán del citado grupo en la segunda sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial contra la banda.

Dicho mando aclaró que, en esos datos iniciales, no figuraba la verdadera cabecilla de la trama, Lida R. A preguntas de un abogado de la Defensa, el instructor respondió que esa información básica se obtuvo gracias a la «inteligencia policial», sin especificar más. Y las cuestiones del letrado para saber más fueron cortadas en seco por el magistrado presidente del Tribunal.

El EDOA confirmó que la persona que ejercía de líder absoluta de la organización era Lida R., quien presuntamente implicó en sus acciones a su hija, cuando era menor, a su marido y a dos hermanos, uno de los cuales vivía en Madrid y está procesado (Osmar A.), mientras que el otro colaboraba con la misma desde Paraguay y no figura acusado.

En un pueblo del Noreste de La Laguna actuaba la pareja formada por R. y N., mientras en otra localidad costera de dicho municipio operaba otra, integrada por el varón A., con antecedentes por tráfico de drogas, y la ciudadana paraguaya D. Cada dúo actuaba de forma independiente a la hora de vender cocaína y ambos estaban en un mismo nivel de capacidad de compra y venta de droga. No obstante, ambas parejas se vendían mercancía cuando alguna se quedaba sin estupefaciente. N. y A. dijeron en la primera sesión del juicio que no estaban al tanto de la venta de droga que realizaban sus respectivas parejas. Pero el capitán de la Guardia Civil expuso que en las conversaciones grabadas o en los seguimientos hechos por los profesionales de su Equipo quedó claro que ambos no solo eran conscientes de que R. y D. distribuían cocaína al menudeo, sino que participaban de la citada acción delictiva.

Según la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal del aeropuerto Tenerife Norte, a la primera persona a la que se intervino droga de la organización de Lida R. fue la mujer de nacionalidad argentina María S. Llevaba casi dos kilos de cocaína en su maleta. A dos agentes les llamó la atención su conducta, que entró en el perfil de quienes ejercen de mulas. Y, además, ofreció respuestas incongruentes a preguntas de los funcionarios. En el mismo vuelo viajaron la jefa de la banda y su marido, Juan Carlos L. Los investigadores calificaron de «normal» que, una vez que la correo humano pasó el control de seguridad, sus controladores abandonaran el aeropuerto antes que ella. Y también entra dentro de las pautas de los traficantes que esos vigilantes se alojen en un hotel o apartamento diferente al de la mula, para no levantar sospechas.

Los investigadores presenciaron entregas de droga, charlas y reuniones de varios implicados

Miembros del EDOA observaron que Lida R. y su hija, K., en la tarde del 2 de noviembre del 2019 salieron de un hostal del casco de La Laguna y fueron hasta el coche de D., a quien le entregaron una bolsa de papel, supuestamente con droga. Esa sustancia nunca se intervino. Con la referida bolsa llegaron por la mañana al aeropuerto Tenerife Norte. Dos días después, R. y A. celebraron un fugaz encuentro en un callejón sin salida de Tejina. También fueron observados por los investigadores. R. se marchó a pie y A. salió en un coche. Los agentes lo fotografiaron «casi ventana con ventana» para identificarlo, aclaró un guardia a preguntas de un abogado de la Defensa. El 9 de noviembre, el mismo Equipo controló la llegada por la Los Rodeos de otra mula, Neris, que fue detenido. Tres días después, Lida R., D., A. y una cuarta persona no identificada celebraron una reunión en un restaurante de Santa Úrsula, supuestamente para dejar claro que la droga que traía Neris se había perdido.